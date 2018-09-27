​Береги автомобиль!

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокураторы РК, это на 3,2% больше, чем в прошлом году. Больше всего пострадали от этого Алматы, Карагандинская, Южно-Казах­станская, Алматинская облас­ти и Астана. Суммарно на эти регио­ны приходится 74,4% от всех угонов в стране.

Так что же делать, если у вас ­угнали транспорт? Главное, советуют знатоки, не паниковать. Ведь его могли забрать на штрафстоянку за парковку в неположенном месте. Поэтому есть смысл позвонить в департамент внутренних дел, ведь службы эвакуации всегда ведут специальный учет. Если же этот вопрос останется без ответа, то нужно обращаться в 102!

Страховые компании при таком раскладе рекомендуют сразу же написать заявление, но предупреж­дают: при себе нужно иметь документы на автомобиль. А значит – никогда не храните их в машине!

Помимо обязательных полей при заполнении заявления стоит также отметить и дополнительную информацию о том, кто, ­например, еще мог воспользоваться авто (возможно, оформ­лена доверенность на другого человека, или у кого-то есть дуб­ликаты ключей), теряли ли вы когда-нибудь свои ключи ранее и какая сигнализация установлена в машине.

Важно не забыть взять в полиции постановление о возбуждении уголовного дела и справку об угоне. Эти документы нужны, чтобы приостановить начисление транспортного налога. Не менее значимый шаг – сообщить об угоне и в страховую компанию, которая, к слову, должна принимать звонки на call-центры в любое время суток.

«Проверьте записи видеокамер и подключите к поиску всех, кого знаете», – выстраивают алгоритм действий страховщики. Дело в том, что если автомобиль угнан профессионалами, то, скорее всего, сначала его перегонят в «отстойник» – укромное место, куда можно перегнать автомобиль без лишнего внимания. Как правило, отстойники находятся недалеко от места угона.

Поэтому время – ваш главный враг. Не лишним будет и поиск авто самим потерпевшим. А потому систематизируйте поиски и проверьте все укромные места: дворы, стоянки, парковки.

А теперь еще несколько слов о страховых выплатах. Дело в том, что если у вас есть страховой полис с опцией «угон», то можно написать заявление о страховой выплате и предоставить нужные документы. Заявление в полицию об угоне машины и постановление о возбуждении уголовного дела послужат основанием для страховой выплаты.

В страховую компанию в этом случае следует предоставить заявление о страховой выплате, страховой полис, регистрационные документы на автомобиль, документ, подтверждающий факт наступления страхового случая и полный комплект оригинальных ключей от вашего транспортного средства. Конечно, он будет стоить денег, но это не роскошь, ведь потенциальный ущерб может быть в разы больше.

Так, одна из страховых компаний отмечает, что в прошлом году средняя стоимость реализованного из салона легкового автомобиля составила около 7 млн тенге. Страховой же полис доб­ровольного автострахования КАСКО с опцией «угон» стоит значительно дешевле. В среднем он обойдется в 210 тыс. тенге в год, это 17 500 тенге в месяц. «В конце концов, застраховаться дешевле, чем покупать новую машину», – считают страховщики.