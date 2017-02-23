В частях Вооруженных сил прошли боевые стрельбы взводов. Как одна из эффективных форм полевой выучки командиров, штабов и под­разделений по подготовке их к ведению современного общевойскового боя, стрельбы проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. Для обеспечения боевых стрельб взводов в сложных климатических условиях была создана реальная бое­вая обстановка, предусмат­ривающая ведение огня из всех видов оружия как по наземным, так и по воздушным целям. Это и ведение огня по отдельным целям в средствах индивидуальной защиты, стрельба через бойницы боевых машин пехоты, бронетранспортеров, из пулеметов, установленных на БТР, стрельба ночью с использованием ночных прицелов, а также метание ручных гранат с использованием различных статических и динамических мишеней.

При проведении боевых стрельб взводов основное внимание уделялось правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою, грамотному управлению огнем подраз­делений, а также строгому соблюдению мер безопас­ности. Воины отработали вопросы ведения боевых действий в незнакомой местности, организации взаимодействия, управления огнем подразделений, а также повышения мастерства вождения и стрельбы из боевых машин с места и в движении. В заснеженных регионах страны, в частности на востоке, личный состав воинских частей регионального командования «Восток» в ходе отработки задач «шел в атаку» на лыжах, выполняя при этом боевые стрельбы.

Перед началом боевых стрельб взводов с военнослужащими были проведены занятия по требованиям мер безопасности, а также одиночной подготовке в составе расчетов, экипажей и отделений. В течение месяца обучаемые отрабатывали нормативы по тактической и специальной подготовке, вождению и стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и бое­вых машин. Боевые стрельбы взводов являются одним из связующих этапов между одиночной подготовкой и тактическими учениями роты в боевом слаживании подразделений и позволяют всесторонне оценить степень их готовности к выполнению боевых задач под руководством командиров тактического звена управления.