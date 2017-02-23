​Береги пулю в дуле

542
Даулет Елеусизов

В частях Вооруженных сил прошли боевые стрельбы взводов. Как одна из эффективных форм полевой выучки командиров, штабов и под­разделений по подготовке их к ведению современного общевойскового боя, стрельбы проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. Для обеспечения боевых стрельб взводов в сложных климатических условиях была создана реальная бое­вая обстановка, предусмат­ривающая ведение огня из всех видов оружия как по наземным, так и по воздушным целям. Это и ведение огня по отдельным целям в средствах индивидуальной защиты, стрельба через бойницы боевых машин пехоты, бронетранспортеров, из пулеметов, установленных на БТР, стрельба ночью с использованием ночных прицелов, а также метание ручных гранат с использованием различных статических и динамических мишеней.

При проведении боевых стрельб взводов основное внимание уделялось правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою, грамотному управлению огнем подраз­делений, а также строгому соблюдению мер безопас­ности. Воины отработали вопросы ведения боевых действий в незнакомой местности, организации взаимодействия, управления огнем подразделений, а также повышения мастерства вождения и стрельбы из боевых машин с места и в движении. В заснеженных регионах страны, в частности на востоке, личный состав воинских частей регионального командования «Восток» в ходе отработки задач «шел в атаку» на лыжах, выполняя при этом боевые стрельбы.

Перед началом боевых стрельб взводов с военнослужащими были проведены занятия по требованиям мер безопасности, а также одиночной подготовке в составе расчетов, экипажей и отделений. В течение месяца обучаемые отрабатывали нормативы по тактической и специальной подготовке, вождению и стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и бое­вых машин. Боевые стрельбы взводов являются одним из связующих этапов между одиночной подготовкой и тактическими учениями роты в боевом слаживании подразделений и позволяют всесторонне оценить степень их готовности к выполнению боевых задач под руководством командиров тактического звена управления.

Популярное

Все
Возрождая кукурузную житницу
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
В целях поддержки креативной индустрии
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Прочный фундамент долгосрочного развития
Дом культуры – сердце села
С акцентом на рациональное землепользование
Новая философия модернизации страны
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Проверки без уведомления
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
Уверенная поступь «Свободного»
Линия судьбы Куандыка Касымова
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Лесники подкармливают диких животных
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]