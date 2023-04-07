Береги зубы смолоду

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Что вы обычно желаете именинникам? Не ошибусь, если предположу, что в первую очередь здоровья. Без него ни карь­ерный рост, ни деньги, ни курорты не милы.

С недавнего времени я к своим пожеланиям крепкого здоровья стала присовокуплять «и конкретно зубов вам здоровых». Потому что на собственном горьком опыте поняла, как же это выбивает из колеи – физически, морально и финансово, когда болят зубы.

...Заболели у меня зубы внезапно. Житейское, казалось бы, дело – у кого не бывает? Но как-то так складывалось, что доселе зубами я страдала в своей жизни лишь дважды, и оба раза случились больше 10 лет назад. Тогдашняя боль притупилась, я действительно начисто забыла, как когда-то, баюкая младенца одной рукой, второй точно так же «баюкала» внезапно разболевшийся зуб. Боль была сильной, уговаривать дважды не пришлось – уже на следующий день я мчалась к зубному. А до этого имела сложности с зубом мудрости, но там все тоже было относительно «лайтово», а потому забылось еще быстрее.

В этот раз при первых симптомах я сначала переполошилась, а потом легкомысленно махнула рукой: поболят да перестанут. Они и правда поболели и почему-то перестали. Как выяснилось, затаились...

Когда проснулась посреди ночи с зубной болью, от неожиданности даже не поняла, что происходит: что-то в моем организме творится ужасное – он сломался, весь и сразу, я умираю от дикой боли. Лошадиная доза анальгетика чудесным образом сняла боль, и я воспряла духом: ну вот, все в порядке, можно еще потерпеть с полгодика.

Зубы мои терпеть были не намерены. Как только действие «обезбола» закончилось, «перфоратор», пронзивший ночью мою голову, заработал на прежних оборотах.

В общем, попала я к стоматологу лишь через неделю и все это время исправно пила анальгетики. На что я надеялась? А Бог его знает! На то, что само «рассосется»? Не рассосалось, а разболелось пуще прежнего. А причина, почему тянула с обращением к врачу, неприлично глупа: есть у меня фобия, что мне при сверлении просверлят язык. Уж не знаю, где вычитала о таком возможном казусе, но уже 10 лет назад меня трясло от этой мысли, а стоматолога от того, как я на нерв­ной почве языком же мешала ему меня лечить. Причем эту свою фобию умудрилась распространить и на подругу, которая теперь, каждый раз собираясь к зубному, ворчит: «Пока ты мне про язык не сказала, я и не думала, что его могут задеть».

Описывать все свои душевные и физические страдания смысла не вижу, скажу только, что я теперь знаю, куда мне потратить львиную долю своей зарплаты. Цены на стоматологические услуги неприлично высоки, а, как выяснилось, мой зубной состав – просто-таки клондайк. И вот тут момент: кроме разболевшегося зуба, который и до этого подавал сигналы, другими зубами я никогда не мучилась в принципе. Они не болели, не реагировали на холодное или горячее, не было проблем с деснами. При осмотре же выяснилось, что помимо «неотложного» зуба починке подлежат еще как минимум пять.

В общем, к чему это мое жизнеописание? Исключительно с профилактическй целью: люди, берегите зубы смолоду! Как раз тот случай, когда лучше предупредить, чем лечить. Мне же самой до сих пор удивительно: как я, человек, каждый год добровольно проходящий диспансеризацию (привычка от мамы-военной), каждый раз пренебрегала стоматологическим осмотром? Почему-то была уверена, что зубная боль меня никогда не коснется. Увы и ах, она не просто коснулась, а ударила по голове обухом.

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