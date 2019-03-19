Берегите дружбу и единство нашего народа: Назарбаев обратился к молодежи
Инга Селезнева
Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу Казахстана призвал молодое поколение беречь независимость и дружбу в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Я сейчас хочу обратиться к молодому поколению казахстанцев. Берегите независимый Казахстан, нашу общую Родину – Мәнгілік ел. Это наш народ, земля наших великих предков. У нас с вами одна Родина, у нас с вами одна земля. Берегите дружбу и единство нашего народа, наши взаимное доверие и уважение к культуре, традициям каждого гражданина страны", – обратился Назарбаев к молодёжи.
Он отметил, что только так Казахстан будет процветать.
"Мы это сделали, и у нас учатся – как быть стабильным, как жить вместе в многоэтническом государстве. Только выполняя эти постулаты, мы будем сильны, мы победим все вызовы. Только так мы будем процветать", – заключил Елбасы.