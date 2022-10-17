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Происшествия , Видеогалерея

Беременная алматинка дважды за день пыталась покончить с собой

Беременную женщину спасли от суицида патрульные полицейские города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Необдуманный поступок женщины предотвратил патрульный экипаж «Буран-143».

«При патрулировании по улице Дулати на заброшенной территории была обнаружена автомашина Hyundai. В машине находилась девушка, которая плакала. При осмотре авто были обнаружены предсмертная записка и веревка. Опросив девушку, установили, что за сегодняшний день она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Мы проводили девушку в патрульную автомашину и вызвали скорую помощь», – рассказал старший инспектор полка патрульной полиции ДП Алматы капитан полиции Даулет Турманов.

«Меня спасли сотрудники полиции. Спасибо большое. Всё это время они ни на шаг от меня не отходили для моей же безопасности. Сейчас я всё это осознаю. Они стали меня успокаивать, говорили, что подключат психолога», – рассказала молодая женщина.

Причины поступка из моральных и этических соображений в полиции не сообщили.

 

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