Беременная мать троих детей умерла в больнице Житикары

31-летняя женщина скончалась в больнице города Житикары. Она была беременна четвертым ребенком, а дома ее ждали трое сыновей и супруг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в пресс-службе областного управления здравоохранения, было проведено служебное расследование с привлечением областных специалистов.

«Также назначены внешние экспертизы. Расследованием случая смерти женщины в Житикаринской больнице занимается департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения по Костанайской области и Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии города Астаны», – сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения Жилкибаева.

31-летняя беременная женщина не раз обращалась в больницу с болями внизу живота, но полного обследования врачи не провели.

В октябре женщина обратилась к врачам уже с температурой и болями в области сердца. В течение суток горожанку возили из дома в стационар. Но после последнего вызова скорой житикаринка домой не вернулась.

Утром супругу сообщили о ее смерти. Дома у погибшей остались еще трое сыновей, младшему из которых 6 месяцев.