Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы

В городе Алматы беременная женщина спрыгнула с 8-го этажа жилого комплекса "Алма сити", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В Департаменте полиции города Алматы отметили, что данный факт зарегистрирован УП Наурызбайского района в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье "Доведение до самоубийства".

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мотив и другие обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в ДП.

Между тем в Telegram-канале Qumash сообщается, что девушке было 22 года, и она была беременна.