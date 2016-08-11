Посвящалось мероприятие 25-летию Содружества Независимых Государств, в котором Казахстан на данный момент является председательствующей страной. В работе отраслевого форума приняли участие руководители госорганов лесного хозяйства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Федерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ.

Топ-менеджеры обсудили вопросы основных направлений сотрудничества на период до 2025 года, реализации Соглашения по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях государств-участников, охраны и защиты леса, побочного лесопользования, подготовки и пeрeпoдгoтoвки кадров.

Было приятно слышать, что Казахстан занимает второе мес­то в СНГ после Республики Беларусь по развитию лесного хозяйства, в том числе и по сохранности зеленых насаждений. Правда, официальные итоги, кто и чего добился, не подводились, о них говорилось в кулуарах, но нынешнее состоя­ние лесов, конкретно в нашей стране, подтверждало ее право на лидирующие позиции. Резко до минимума сократилось число пожаров, самовольных порубок, а воспроизводство обогнало потери.

Принимающие участие в работе форума директора местных лесхозов отмечали, что за все лето не было ни одного серьез­ного возгорания…

Хочу высказать по этому поводу и личные впечатления. Такого наполненного до краев жизнью леса в наших краях давно не замечалось. Тому способствовали обильные летние осадки, после чего травостой вымахал в пояс, а листья до сих пор не распрощались с весенней окраской, но в стороне не остался и человеческий фактор. По словам руководителя теринспекции лесного, охотничьего и рыбного хозяйства Акмолинской области Айдара Дарбаева, дал свои плоды ежедневный, ежечасный противопожарный контроль. Небольшие возгорания, локальные пожары прош­лись всего на площади 0,75 га – когда такое было.

Те же россияне завидуют коллегам из Казахстана. Они все лето борются с огнем, который уничтожил сотни, тысячи гектаров зеленых насаждений, а в это же время наши лесники помогают заблудившимся грибникам и ягодникам отыс­кать дорогу в поселок. Людей в лесу много, однако лес под контролем.

…Пленарные заседания проходили два дня. Мы решили видо­изменить сценарий газетного отчета о работе Межправительственного совета, придав ему, если так позволительно сказать, более приземленную форму. Корреспондент «Казахстанской правды» обратился к некоторым руководителям делегаций с просьбой поделиться мыслями о состоянии отрасли.

Ерлан Нысанбаев, вице-министр сельского хозяйст­ва РК:

– В текущем году нами разработан законопроект о внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты по вопросам растительного и животного мира. Он предусматривает поправки в части охраны лесов и устойчивого пользования лесными ресурсами (сокращение площадей лесных пожаров, снижение объемов незаконных рубок, увеличение лесистости страны), пользования объектами животного мира (интенсивное ведение охотничьего хозяйства, создание охотничьих ферм, развитие иностранного охоттуризма, организация спортивной охоты и промысловой добычи).

Все эти меры позволят экономить государственные средства, контролировать эпидемио­логическую ситуацию среди плотояд­ных и грызунов на больших территориях, а также снизить давление со стороны охотников на популяции диких копытных и редких животных. Работа уже идет – и результаты видны, но новая законодательная база необходима, уверен, порядок в лесу не за горами.

В период с 2008 по 2015 год в Казахстане реализован проект Всемирного банка «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики». В его рамках было принято решение построить по шведской технологии комплекс лесного питомника и лесосеменной станции. На него возлагалась обязанность ускоренного восстановления реликтового бора. Аналогичных объектов в Центральной Азии в настоящее время нет.

Уникальность лесного комплекса состоит в том, что здесь удается в два раза сократить сроки выращивания стандартного посадочного материала сосны с закрытой корневой системой. Далее, использование этого «сырья» позволит лесоводам страны проводить лесокультурные мероприятия во время всего вегетационного периода, что позитивно скажется на сроках восстановления ленточных боров. Новая технология исключает повреждение корневой системы и обеспечивает высокую приживаемость молодняка при посадке. Производственная мощность комплекса – 3 млн шт. посадочного материала.

Представляет интерес еще один эффективный проект. В целях сохранения биологичес­кого и ландшафтного разнообразия горной части Алтая между Казахстаном и Россией подписано межведомственное соглашение о создании трансграничного резервата «Алтай». В его состав вошли Катон-Карагайский нацпарк РК и государственный природный биосферный заповедник РФ, расположенные на казахстанско-российской границе. Два года назад на 26-й сессии международного координационного совета программы МАБ ЮНЕСКО природному резервату «Акжайык» и Катон-Карагайскому ГНПП присвоен международный статус «Биосферный резерват ЮНЕСКО».

В настоящее время проводятся мероприятия по разработке казахстанской части номинацион­ного досье по созданию совместного с Россией трансграничного биосферного резервата «Алтай».

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

– Следующее заседание Межправительственного совета пройдет у нас в Минске. Официально приглашаю «Казахстанскую правду», увидите своими глазами, в каком состоянии наше лесное хозяйство. Если оценивать его по школьной пятибалльной системе, на твердую четверку тянет. Заработать пятерку в лесной отрасли, считаю, нереально, не поз­волят те же капризы природы. Слухи ходят, что наши лесники на полном гособеспечении, поэтому и добиваются успехов. Скажу как есть: государство выделяет отрасли 30%, остальные 70% зарабатываем сами, у нас сильно развита коммерческая деятельность. Жить в лесу, работать в лесу и жаловаться на судьбу стыдно. Лесистость в стране достигает 40%, в 10 раз больше, чем в Казахстане. У вас много свободной земли для лесовоспроизводства, мы в этом абсолютно ограничены. Работаем по схеме: основные и санитарные рубки, на освободившихся делянах – посадка. Браконьерство, пожары сведены на нет. Лесники знают, что лес их кормит, одевает, поэтому его берегут.

Икром Сандзода, директор ГУ «Особо охраняемые природные территории Республики Таджикистан»:

– Семь лет я в составе Межправительственного совета участвовал в заседаниях в Москве, Алматы, Петрозаводске, Минске, второй раз в Астане. Меня журналисты часто спрашивают, что дает наша организация лесному хозяйству в целом СНГ. Казахстанскому Лидеру Нурсултану Назарбаеву принадлежат слова: «Нужно учиться не только на чужих ошибках, но и на чужих достижениях». Собираясь вместе, мы в первую очередь это и делаем.

Направление, выработанное коллективной мыслью, наиболее эффективно и жизнеспособно. И потом обмен опытом привносит в нашу работу много нового и полезного. Лесистость Таджикистана составляет всего-навсего 3% от общей территории, но произрастает 268 видов деревьев и кустарников. Культура номер один – можжевельник, кстати, он готов расти до 2 000 лет. Отвечает за зеленые массивы страны агентство лесного хозяйства при правительстве. Его статус подняли недавно, стремясь сохранить хотя бы леса, которые имеются на данный момент. Лесхозами созданы 14 километров новых противопожарных полос, на 42 тысячах гектаров проведена очистка леса от захламленности, принята Стратегия развития лесного хозяйства на 2016–2030 годы. Здесь нам может пригодиться опыт Казахстана.

Поделюсь и собственным. В Таджикистане вот уже два года нет лесных пожаров, хотя пожаро­опасная обстановка сохраняется почти круглый год, у нас жаркий климат. Прежде виновниками возгораний часто являлись пастухи, готовя на огне для себя пищу. Тему закрыли, усилив профилактику и ужесточив наказание за нарушение правил пребывания в лесу. Существует сетка штрафов: для простых граждан – от 3 до 10 МРП, для должностных лиц – от 50 до 100 МРП, для юридических – от 50 до 200. Вначале пошли разговоры об ущемлении прав определенных социальных групп, но потом, когда пожары сошли на нет, все устаканилось. Ради экологии, сохранения природного богатства можно смело идти на любые меры.

Рубен Петросян, первый заместитель директора, главный лесничий государственной некоммерческой организации «Армлес»:

– Наше лесное ведомство, как и в Казахстане, находится в составе Минсельхоза, однако на вторых ролях себя не чувствуем. Лесистость страны достигает 11%, но какая у нас территория и какая у вас. Работы в лесном хозяйстве – непочатый край. В основном растут бук, граб и дуб. В 90-х годах прошлого века лес нещадно истреблялся на дрова. Сегодня этой порочной практике пришел конец. Взамен пришла программа привлекательности лесной отрасли для молодых. Честно признать, мы, да и все страны СНГ, за исключением, пожалуй, Республики Беларусь, к ней пока не готовы. Требуются соответствующие условия, по качеству жизни лесная отрасль давно плетется в конце событий. Но хватит о грустном. Недавно наше правительство приняло очень важное решение для увеличения лесистости страны. Допустим, юридическое или физическое лицо любой формы собственности для производственных и других нужд вырубает один гектар леса, взамен необходимо посадить два гектара, в противном случае на дальнейшей судьбе предприятия будет поставлена жирная точка.

Отраслевое братство – сильная вещь, подвел итоги нашего импровизированного «круглого стола» председатель Федерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ Виктор Карнюшин. Взять хотя бы один факт. Участники совета с удовлетворением восприняли сообщение, что в Казахстане с 1 января 2016 года зарплата работникам лесного хозяйства увеличена в среднем на 48%. Теперь очередь повторить этот шаг за другими государствами Содружества – ситуация того требует. Лес нас тогда будет радовать, когда к нему повернемся лицом.