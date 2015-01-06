Бережем согласие и стабильность Свежий выпуск 565 Замзагуль БИМАГАМБЕТОВА, и. о. заведующего секретариатом Асс

АНК области была создана в марте 1995 года и сегодня состоит из 150 человек. В ее состав, кроме представителей различных этносов, входят акимы города и районов, секретари маслихатов, руководители ряда областных департаментов и управлений, в общем, авторитетные в регионе люди. Сегодня в области единой семьей живут представители 90 национальностей. За годы работы ассамблеи количество этнокультурных объединений увеличилось до 19. Все они имеют областной статус. В районах открыты семь их филиалов (два немецких, татаро-башкирский, украинский, русский, корейский, азербайджанский). А в Мартукском райо­не успешно работает филиал, объе­диняющий уже многие годы представителей восьми этносов, проживающих на его территории. Создание ЭКО – это воля и стремление самих народов сохранить свой родной язык, самобытную культуру, добрые традиции и обычаи, и это реальный вклад в формирование общеказахстанской культуры.

Все эти годы приоритетные направления деятельности АНК области – укрепление единства, межнационального мира и согласия, возрождение и развитие языка и культурных традиций всех этносов. Местные исполнительные органы создают необходимые условия для деятельности этнокультурных объединений, которые стали инициаторами и участниками многих общественно значимых культурных мероприятий. В областном Доме дружбы все 19 ЭКО имеют свои офисы, оснащенные необходимым оборудованием. Здесь также есть концертный зал на 300 мест, хореографический и репетиционные залы, учебные классы, лингафонный кабинет, кафе, конференц-зал, музей. Предусмотрены видео- и звукозаписывающая студии.

На ХХ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент страны дал конкретные поручения, нацеленные на дальнейшее обеспечение общест­венно-политической стабильности, мира и согласия в стране, и одной из важных задач стала разработка концепции развития региональных ассамблей с учетом местных особенностей. Нами был разработан такой проект, который широко обсуждался с участием руководителей всех этнокультурных объединений. При разработке концепции были учтены все предложения, и в сентябре советом ассамблеи он был одобрен и внесен на утверждение сессии АНК облас­ти. Этот документ определяет основные направления деятельности областной ассамблеи до 2020 года. Цели и задачи определены исходя из задач республиканской концепции. Их выполнение позволяет поднять на новый уровень роль областной ассамблеи в общественно-политической жизни региона. Говоря о концепции и развитии АНК, Президент сказал, что в новых условиях она должна стать по-настоящему общегражданским, надполитическим и общенародным институтом. Это огромная, ответственная задача.

Для организации аналитической работы в сфере межэтнических отношений и этно-демографичес­кой ситуации мы отводим большую роль научно-экспертной группе. Наряду с этим принимаются меры по линии ассамблеи в информационной и языковой сфере, в области образования и культуры, международного и приграничного сотрудничества, совершенствования казахстанской модели межэтнической толерант­ности, общественного согласия. На 17-й сессии областной ассамблеи нами утвержден состав совета общественного согласия АНК. Такие же советы созданы на уровне города и районов.

Наш область – это уникальный край, имеющий богатую историю, с многообразием этносов, которые за долгое время сумели найти общий язык, заложив основы дружбы. Сегодня это поистине бесценное качество не просто сохранено, а постоянно развивается. В становление нашей области внесли и вносят свою лепту поистине патриоты, представители разных национальностей, много лет живущих на актюбинщине. Сейчас в области, как и по всей стране, развернута большая работа с целью реализации задач, поставленных Президентом, по формированию общенационального исторического сознания. Из числа авторитетных представителей этнокультурных объединений созданы мобильные группы для пропаганды идей, прозвучавших в Послании Президента народу. Наряду с этим лидерам этнокультурных объединений предоставляется возможность выступления в электронных и печатных СМИ.

Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана и Домом дружбы ежегодно проводится фестиваль дружбы народов «Праздник мира». В преддверии Дня единства народа Казахстана представители разных национальностей выступают со своими музыкальными номерами, знакомят с самобытной культурой, национальной кухней. В праздничные дни организуется заключительный гала-концерт с участием национальных творчес­ких коллективов.

Для соприкосновения точек зрения лидеров этнокультурных объе­динений по внутриполитическим вопросам и выработки практичес­ких рекомендаций проводятся научно-практические конференции, «круглые столы». Оказывается поддержка в развитии связей этносов Казахстана с их исторической родиной и пропаганде казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия за рубежом. Представители этнокультурных объединений активно участвуют в проводимых местными государственными органами официальных мероприятиях. В год Ассамблеи народа Казахстана секретариат АНК области наметил широкомасштабные мероприятия по дальнейшей активизации своей работы с целью консолидации общества, укрепления межнационального согласия и общественной стабильности.



