​Береженого Бог бережет

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Женис Байтурин, Актюбинская область

На территории региона действует немало предприятий с иностранным капиталом, в том числе работают инвесторы из Поднебесной. В данное время, как отметили в департаменте, ни одного случая коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Усилен санитарно-эпидемиологический контроль в международном аэропорту и на железнодорожном вокзале Актобе. Организованы временные санитарно-карантинные пункты в приграничных автомобильных пунктах пропуска «Жайсан» Мартукского района и «Алимбет» Каргалинского.

Для обеспечения полноценного мониторинга эпидемиологичес­кой ситуации и своевременного реагирования специальных служб в областном департаменте контроля качества и безопаснос­ти товаров и услуг организовано круглосуточное дежурство ответственных специалистов.

В общей сложности прочитано 54 лекции, 7 радиолекций, проведено 980 бесед, роздано 16 240 листовок.

По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области Нурсулу Беркимбаевой, вся профилактическая работа проводится согласно постановлению главного государственного санитарного врача «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан» и под оперативным руководством специально созданной региональной комиссии.

Интересуемся у руководителя профильного ведомства также вопросами, связанными с вакцинацией населения от других инфекционных заболеваний. По ее словам, в соответствии с Национальным календарем РК в области достигнут оптимальный уровень охвата профилактическими прививками: показатель составляет 95% от числа подлежащего населения. Однако в последние годы регистрируются и факты отказов некоторых родителей от вакцинации. Большинство отказников оперируют данными о ее якобы вреде.

Из-за отказа от вакцинации более 2 тыс. детей не получили профилактические прививки. Отсюда сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по кори. 

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