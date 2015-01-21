Березовка: экология под контролем Свежий выпуск 677 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

ЧП произошло в конце ноября прошлого года. По этому факту было возбуждено уголовное дело, а у пострадавших взяты образцы крови и волос для судебно-токсикологической экспертизы, которая проводилась в Астане. Исследовались также пробы почв, воды, срезов с деревьев и соскобов со стен зданий.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что превышений допустимых норм вредных веществ нет. То есть соседство с Карачаганакским нефтегазоконденсатным месторождением не могло быть причиной отравления. Следовательно, объективных причин для переселения, как того требовали березовцы, нет.

Об этом на состоявшейся встрече им сообщил возглавлявший комиссию заместитель министра энергетики РК Узакбай Карабалин. По его словам, необходимость в переезде может возникнуть только в случае ЧС или при увеличении периметра санитарно-защитной зоны промысла. Сейчас обсуждается вопрос о наращивании мощностей Карачаганского проекта. Если это произойдет, то возможность переселения станет вполне реальной.

Как отмечалось, все 170 школьников прошли оздоровление в санатории. В Березовке установлена дополнительная станция мониторинга воздуха. Аким области Нурлан Ногаев рассказал о том, что при желании родителей можно обучать детей в школах-интернатах других сел Бурлинского района. Экологическая ситуация в поселке местными властями взята под постоянный контроль.

В ходе проверки были установлены случаи несанкционированного сжигания газа на месторождении. Поэтому на компанию «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» наложен штраф.



