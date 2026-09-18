Бери и действуй!

Инициатором движения за здоровый образ жизни стал спортсмен-любитель Жандаулет Ондрей. В регионе он известен тем, что постоянно занимается бегом, активно продвигает физическую культуру в массы, помогает развивать секции и устраивает соревнования на общественных началах. Одно из его хобби – активная пропаганда ЗОЖ в социальных сетях.

Первый свой челлендж «Оян, Қызылорда!» спортивный энтузиаст запустил в 2016 году, а спустя 10 лет усовершенствовал инициативу и бросил новый вызов «Тән саулығы». По его условиям участники должны в течение месяца ежедневно до 9.00 утра четко совершать три задания: выполнить определенные шесть упражнений, пробежать два километра и пройти пять тысяч шагов.

– Челлендж «Здоровье тела» – не про то, чтобы кому-то что-то доказать, эта история про то, чтобы побороть себя, – разъяс­няет Жандаулет. – Занятия доступ­ны всем возрастам, главное для участника – принять решение и начать вместе! Правильное исполнение заданий, время и место и прочее контро­лируются – все снимается на видеоролик и отправляется в общий закрытый чат. Действия на тренировках отслеживает программа Strava, которая собирает комплексные данные: GPS-трек, темп, перепад высот, график пульса и другие парамет­ры. Подсчет производят организаторы и выявляют лучших участников.

Каждый месяц в челлендже участвуют по 100 человек, занимающихся с тренерами в разных местах и группах. По итогам месяца победителям вручают по 20 тыс. тенге от спонсоров – известных меценатов Асхата Шаукенбаева, Рауана Есбергенова и других.

Благодаря социальным сетям к челленджу в онлайн-режиме неожиданно присоединились приверженцы ЗОЖ из Атырау, Уральска, Алматы, Астаны и других городов.

– Я никак не ожидал, что к нашей оздоровительной акции подключатся сразу несколько городов страны, – радуется Жандаулет. – А в Кызылорде с начала года число приверженцев ЗОЖ, кстати, в основном участниц, перевалило за седьмую сотню!

По профессии Жандаулет Ондрей – спасатель, полковник гражданской защиты, работает начальником отдела цифровизации, информатизации и связи областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Он родом из Казалинского района. После окончания школы поступил в Ломоносовское военное авиационно-техническое училище в поселке Лебяжье Ленинградской области. Во времена СССР в нем готовили высококлассных бортовых техников и авиационных специалистов. В 1994 году училище расформировали, и Жандаулет вернулся домой. После службы в армии парень проработал в противопожарных подразделениях, затем поступил в Кокшетауский технический институт, ставший позже Академией гражданской защиты им. Малика Габдуллина.

Собеседник поделился, откуда у него такая фанатичная любовь к здоровому образу жизни.

– 18 лет назад мне поставили диагноз – ревматоидный арт­рит, – рассказал Жандаулет. – Я на себе испытал все тяготы этой болезни, но не сдался. Да, я не врач и не могу назначать лечение. Но могу консультировать людей, страдающих этим недугом, и делиться своим опытом преодоления боли, который мне помог. Иногда, чтобы изменить жизнь, достаточно сделать один небольшой шаг: прислушаться к своему телу, дисциплинировать себя и не сдаваться. Если мой опыт вдохновит хотя бы одного человека – это уже огромная победа.

Вот так годы назад Жандаулет Ондрей для укрепления здоровья увлекся физической культурой, марафоном, велосипедом, турником, гиревым спортом. Да так, что в 2016 году в составе сборной Казахстана среди ветеранов (+40 лет) стал чемпионом мира по гиревому спорту на мировом первенстве в Актобе.

– На протяжении 10 лет я собираю команду марафонцев из Кызылорды для участия в различных республиканских состязаниях, – сказал Жандау­лет. – В ее составе во главе с 79-летним Александром Кимом выступают Шолпан Рысбекова, Гульнур Ахметова, Айзат Ануарова, Сара Турсумуратова, Мейр­жан Макшат, Багдат Елибаев и еще около десяти любителей бега. Сам я пять раз пробежал Алматинский марафон, четырежды – Шымкентский и дваж­ды – Туркестанский, всего за плечами 11 участий в 42-километровых официальных стартах.

На вопрос, не мешает ли работе такое хобби, Жандаулет ответил, что активный образ жизни, наоборот, заряжает его энергией на целый день.

Кстати, на работе Жандаулет инициировал физкультурно-спортивную акцию «Один день с ДЧС». Так конкурс «Құтқару TEAM» объединил на одной площадке любителей бега со спасателями. Участники прошли этапы, разработанные на основе упражнений, применяемых в профессиональной подготовке спасателей, и на себе испытали, каково это – быть на их месте в чрезвычайных ситуациях.

В ДЧС гордятся коллегой.

– Жандаулет Ондрей стал инициатором уникальной для рес­публики традиции – начинать­ утро с пробежки в то время, пока город еще не проснул­ся, – прокомментировал начальник областного департамента по ЧС полковник Мадияр Мурзагельдиев. – К его инициативе продолжают подключаться и тренироваться представители разных сфер: государственные служащие, предприниматели, блогеры, пенсионеры, молодежь. Его вклад в развитие массового спорта региона в профессиональный праздник был отмечен благодарственным письмом акима области Мурата Ергешбаева.

В беседе Жандаулет отметил, что искренне рад позитивным изменениям в Кызылорде.

– Еще 10 лет назад в областном центре не было зеленых зон для пробежек, – вспоминает он. – А сейчас есть все условия для бега в Президентском парке, Ботаническом саду, скверах Коркыт-ата и Тағзым алаңы, на площадке монумента Сыр Ана, на новой набережной Сырдарьи. И мы способствуем зарождению новой общей культуры в Кызылорде.

Как отметил Жандаулет, главный враг любого человека – это лень. Она мешает нормальному развитию и закаливанию организма.

– Мой жизненный девиз – в словах Сократа: «Для мужчины стыдно состариться, так и не узнав ту красоту и силу, на которые способно его тело», – сказал Жандаулет. – Поэтому я постоянно твержу себе: будь жестким, строгим! Не секрет, что потакание слабостям часто перерастает в пагубную зависимость. Я же разрешаю себе только полезные вещи: заботу о здоровье, уважение к окружающим и ответственность. Убежден, где движение – там здоровье, а где здоровье – там жизнь!

11 сентября Жандаулет запустил новый челлендж с пятью упражнениями. То ли еще будет...