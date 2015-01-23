Бери коньки, вставай на лыжи Свежий выпуск 613 Полина ФЕДОРОВА

Гигант располагается на реке Акбулак. Здесь под открытым небом могут одновременно кататься около 5 тыс. человек. Взять коньки на прокат можно здесь же – из 2 тыс. пар имеющихся в наличии всегда найдутся «снегурки» по размеру.

Многие астанинцы променаду на свежем воздухе предпочитают чемпионский лед дворца «Алау». За новогодние праздники этот каток посетили 25 тыс. человек – почти месячная норма. На крытой ледовой арене температура – плюс 17, а качест­во льда как для профессиональных спортсменов.

– По традиции массовые катания в «Алау» проводятся в выходные и праздничные дни. Длинные выходные по случаю празднования Дня Независимости, Нового года и Наурыза объе­диняются в марафоны массовых катаний, – говорит пресс-секретарь ЛД «Алау» Кирилл Пяртель. – Пик посещаемости спорткомплекса пришелся на первые дни наступившего года. Только 2 января «Алау» принял 4 800 любителей покататься на коньках, а уже 3 января эта цифра превысила 5 000 человек.

Лыжный бум тоже по статистике приходится на продолжительные зимние праздники. Хотя трасса, что в парке «Столичный», в морозной Астане обычно работает до апреля. Кататься на ней можно совершенно бесплатно, и пригодна она как для любителей, так и для тех, кто предпочитает гоночные лыжи. Состоит лыжня из двух кругов: большой – 2,5 км, маленький – 1,1 км. Трасса работает круглосуточно, кроме того на ней тщательно продуманно ночное освещение, а за состоянием постоянно следит команда ОО «Национальная федерация лыжных гонок».



