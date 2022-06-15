Бери пока молодой

В Караганде запустили программу льготного кредитования на покупку жилья для молодых семей. В ней могут принять участие учителя, медики, спортсмены, журналисты, работники культуры и социальной сферы в возрасте до 35 лет.

Льготную ипотеку выдают под 5% годовых на срок до 19 лет. Первоначальный взнос составляет 10%. Купить жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынках. Но есть одно условие: его стоимость не должна превышать 20 млн тенге.

– Ипотека доступна молодым карагандинцам, проработавшим не менее года и трудоустроенным официально, – отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области Биржан Алимжанов. – Будет учитываться и доход. На каждого члена семьи он не должен превышать размера шестикратного прожиточного минимума, то есть 224 тысяч тенге. Также у участника программы и членов семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних 5 лет.

Отметим, что льготную ипотеку для работающей молодежи уже выдают в Нур-Султане и Алматы. Караганда стала третьим городом, где запустили эту программу. Ее инициаторами стали акимат облас­ти и Отбасы банк. На реализацию выделено 1,5 млрд тенге.