Кадровые назначения Берик Асылов назначен первым заместителем Генпрокурора РК

Распоряжением Главы государства Асылов Берик Ногаевич назначен первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



Берик Асылов в разные годы работал старшим следователем прокуратуры Алатауского района г. Алматы, следователем, старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры РК, заместителем Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальником отдела Генеральной прокуратуры РК, прокурором г. Шымкента, заместителем, первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области; западным региональным транспортным прокурором (12.2006-03.2008); прокурором Актюбинской области (03.2008-2010); заместителем Генерального прокурора РК (06.2010

-2011); прокурором города Алматы (с 02.09.2011-02.2017); прокурором Северо-Казахстанской области (с 02.2017).