Берик Беркимбаев освобожден от должности зампредседателя Агентства по делам госслужбы
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Эту должность он занимал с января 2022 года.
Президент подписал распоряжение об освобождении от должности Берика Беркимбаева, сообщает Kazpravda.kz.
"Распоряжением главы государства Беркимбаев Берик Серикович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - говорится в официальном документе Акорды.
На эту должность он был назначен 20 января 2022 года.