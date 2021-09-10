Кадровые назначения
Берик Имашев переназначен председателем ЦИК РК
Берик Имашев назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

"Указом Главы государства Имашев Берик Мажитович назначен Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.

Берик Имашев родился 7 июня 1960 года в городе Алматы.

В 1982 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Юрист». Кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность:

В 1982-1992 годы - стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при Прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района города Алма-Аты.

В 1992-1993 годы - начальник организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В 1993-1994 годы - первый заместитель прокурора города Алматы.

В 1994-1995 годы - заместитель председателя правления АБ «Казкоммерцбанк».

С октября 1995 года по сентябрь 1996-го - директор Агентства по реорганизации предприятий - заместитель председателя Госкомимущества Республики Казахстан.

После до апреля 1997 года - начальник управления налоговой полиции - заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Казахстан.

В 1997 -1998 годы - директор юридической фирмы «Имашев и партнеры».

С апреля 1998 по октябрь 1999 года - председатель Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса - помощник Президента Республики Казахстан по вопросам развития малого бизнеса.

С ноября 1999 года по декабрь 2000-го - адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы «Имаш», заместитель председателя президиума коллегии адвокатов города Астаны.

Затем до ноября 2001 года - председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (член Правительства).

После до июля 2003 года - член коллегии адвокатов Астаны.

С сентября 2002 по июль 2003 года - Президент ЗАО «Нефтеконсалтинг».

С июня 2003 по май 2005 года - заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Затем по октябрь 2005 года - председатель правления АО «Фонд развития малого предпринимательства».

С октября 2005 по январь 2007 года - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С января 2007 по февраль 2008 года - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.

С февраля по август 2008 года - помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.

С августа 2008 по январь 2012 года - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

С января 2012 по сентябрь 2016 года - министр юстиции Республики Казахстан.

13 сентября 2016 года был назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.



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