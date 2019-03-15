Берик Шолпанкулов назначен первым вице-министром финансов РК

Берик Шолпанкулов родился в 1976 году в Алматинской области. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности экономист-бухгалтер.



Трудовую деятельность начал в 1996 году казначеем управления кассовых средств и государственного долга Казначейства при Министерстве финансов РК. В разные годы занимал руководящие должности в системе казначейства при МФ РК.



С 2008 по 2014 года работал вице-министром финансов РК.



В 2014–2016 годы — заместитель министра обороны РК.



С 2016 года по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.

