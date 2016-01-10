Культура
Беркут и Аиша во второй раз стали родителями
У популярной эстрадной четы Беркут – Аиша родился второй сын, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на instagram
Беркута.
Радостной новостью певец поспешил поделиться со своими подписчиками.
"Я во второй раз стал отцом. Благодарю Всевышнего и супругу. Второго сына мне подарила Аиша! Спасибо тебе", – написал артист.
Отметим, что малыш родился здоровым – весом 4 кг и ростом 55 см.
Добавим, что творческий альянс перерос в семейный в 2010 году. У Беркута и Аишы подрастает старший сын Зейн, в этом году ему исполнится три года.