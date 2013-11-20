«Беркутам» не страшен и «Буран»

Спорт
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11«Сарыарка», набрав невероятный ход, вплотную приблизилась к лидерам Высшей хоккейной лиги России. В двух последних играх «беркуты» забросили 11 шайб и останавливаться на этом, по-видимому, не собираются. В минувшие выходные от игроков из Центрального Казахстана пострадал входящий в четверку лучших команд первенства клуб «Буран».

Встречу воронежцы начали довольно агрессивно, уже на 6-й минуте открыв счет. Но такой поворот событий лишь раззадорил карагандинский коллектив, и он еще до первого перерыва ответил четырьмя результативными атаками.

Вторая и третья двадцатиминутки прошли в обоюдоострой борьбе, причем «Сарыарка» ожидаемо немного снизила темп. Обе команды в этих периодах отметились голами, и общий счет встречи стал 6:3 в пользу казахстанцев.

Еще более резво «беркуты» провели гостевую встречу против саратовского «Кристалла». У местных игроков до этого была двухматчевая победная серия, которая позволила им войти в десятку лучших команд лиги, и они, само собой, рассчитывали продолжить восхождение. Однако «Сарыарка», напрочь провалившая старт сезона, теперь хватается за любую возможность напомнить о том, что она не зря является прошлогодним финалистом Кубка Братины.

Итог встречи – 5 безответных шайб, влетевших в ворота «Кристалла». Так что домой «беркуты» возвращаются, имея в активе 7 побед подряд!

Поправляют свои дела и хоккеисты из Усть-Каменогорска. В последней игре «Казцинк-Торпедо» принимало у себя ХК «Рязань» и в очень тяжелой борьбе отпраздновало победу со счетом 5:4. Приятным фактом стало известие о том, что в составе восточноказахстанцев сейчас играет лучший снайпер ВХЛ Евгений Рымарев, на счету которого после 20 игр теперь 12 голов и 7 результативных передач.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

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