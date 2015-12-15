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​Беркутчи показали класс
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Его участниками в этот раз стали семь команд из шести областей страны и Астаны. Свое искусство охоты с ловчими птицами продемонстрировали 20 беркутчи. На торжест­венной церемонии открытия с приветственным словом выступил заместитель акима области Нурлан Нуркенов.

Член Национального олимпийского комитета РК, заслуженный работник туризма и спорта РК, профессор Сергей Никитинский вручил президенту федерации беркутчи Акмолинской области, внуку М. Батырхан-улы Шынарбеку Батырханову почетный знак НОК РК за большой вклад в пропаганду казахских национальных видов спорта. Со словами поздравлений к участникам соревнований и зрителям обратились депутат Мажилиса Парламента Андрей Бегенеев и заведующая секретариатом программы партнерства «Зеленый мост» Людмила Шабанова.

– Мой славный предок Дюсен-би, как и М. Батырхан-улы, в свое время был известным на всю округу охотником, а его беркута Алабая даже воспел известный акын-импровизатор Укили Ибрай, – отметил профессор Кокшетауского госуниверситета им. Ш. Уалиханова Касымхан-кажи Кусаинов. – Проведение чемпионата республики среди беркутчи «Кансонар», который с каждым годом набирает все большую популярность, способствует возрождению традиций и обычаев нашего народа, и не случайно эти состязания проводятся организаторами в канун самого значимого государственного праздника, ведь парящий орел считается символом независимости нашей страны!

Несмотря на пронизывающий ветер, состязания лучших мастеров охоты с ловчими птицами Казахстана привлекли внимание множества зрителей, которые эмоционально поддерживали охотников.

– Впервые участвую в «Кансонаре» со своим семимесячным беркутом Таскара, это мой дебют. Конечно же, очень волнуюсь, – признался Руслан Тумурзин из села Красный Яр, что находится близ Кокшетау. – Охотой начал заниматься недавно, мой дед, которого, к сожалению, знаю только по фотографиям, был беркутчи, и я тоже хочу заниматься этим древним народным промыслом.

Состязания закончились ближе к вечеру. Настало время оглашения результатов. Победителем «Кансонара-2015» был объявлен представитель Жамбылской области Багдаулет Бабажан. Второе место занял акмолинец Канат Шулембаев, третье – Арманбек Кунтуган из Астаны. Среди юниоров победителем признан восьмилетний жамбылец Берикболсын Бабажан, второе место у акмолинца Ислама Авсалама, третьим стал Сармат Абдыкаримулы из Актюбинской области.

Победители и призеры чемпионата награждены специальными дипломами и памятными подарками.

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