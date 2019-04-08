Карагандинцы проявили свои лучшие качества, одолев всего за 4 матча в полуфинале победителя регулярного первенства Высшей хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути «СКА-Неву» из Санкт-Петербурга. Напомним, что в двух первых поединках, состоявшихся в российской Северной Пальмире, хоккеисты из Центрального Казахстана одержали 2 сухие победы (2:0 и 1:0), а потом добили соперника и на своем льду со счетом 3:1 и 4:2.

В заключительном матче серии счет на 9-й минуте открыл Айрат Зиазов. Вторую шайбу наши хоккеисты забросили во 2-м периоде на 26-й минуте благодаря точному броску Олега Ломако. Правда, далее карагандинцы позволили сопернику сравнять счет – 2:2.

В третьей 20-минутке, поддерживаемые своими болельщиками, казахстанцы забросили еще 2 шайбы. Их записали на свой счет Максим Кицын и Павел Махановский.

В финале плей-офф ВХЛ, на кону которого будет стоять Кубок Петрова, «беркуты» встретятся с победителем пары ХК «Торос» (Нефтекамск, Башкортостан) – ХК «Рубин» (Тюмень).

В это же время стартовал и финальный розыгрыш чемпионата Казахстана. В первых двух поединках из серии до четырех чистых побед атырауский «Бейбарыс» на своем льду обыграл столичный «Номад»: сначала со счетом 2:1 в основное время, а затем и со счетом 2:1 в серии буллитов.

Кстати, со следующего сезона состав участников первенства страны может пополнить клуб из Актобе, сообщает сайт shaiba.kz. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, идут переговоры со спонсорами. Напомним, в прошлом году в этом городе был соз­дан одноименный молодежный клуб, ставший первым чемпионом лиги «Жастар». Домашняя арена команды вмещает 2 500 зрителей.