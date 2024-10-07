Бесбармак как фактор примирения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У меня несколько отдельных друг от друга кругов близких друзей. И в каждом из этих кругов мы дружим семьями. Собираемся с женами, ходим в гости по домам.

Однажды на чисто мужской посиделке двое близких друзей сильно переругались между собой. Слово за слово, чуть до драки не дошло. Мы вмешались, остановили обоих, но пламя конфликта уже было не погасить. Оба упрямые, дерзкие, никто не хотел уступать. Общение между собой они прекратили. Где был один, там второй не появлялся.

Для нас, друзей, это было тяжело. Мы продолжали собираться, но уже без них. А мы привыкли к обоим. Без них тусовка - не тусовка. Пытались их помирить - бесполезно. «Пусть извинится. Нет! Тот пусть извинится!». Грустно.

Недавно в общем чате объявили сбор, тусовку. Мы не надеялись увидеть тех двоих. Они пришли, а мы обомлели. Общаются между собой, как ни в чем не бывало. Пьют вместе, разговаривают, смеются.

- Как?! - удивленно спросили мы.

- ⁠Жёны нас помирили, - смущенно ответили они.

Когда подруги узнали, что их мужья поссорились между собой, то устроили дома своим половинкам выволочку.

«Ты что, муженёк?! Из-за тебя я теперь не буду видеться со своей подругой? Не буду выходить на общую тусовку?! Не буду демонстрировать свою новую покупку?! Свои новые платья, свои новые сережки! Обалдел?! Вспомни, как он помогал тебе! Как поддерживал когда тебе было трудно! Быстро помирись с ним! Я тебе покажу «не пойду»!

Одна из жён пригласила другую сторону к себе в дом, на ужин.

Всех усадили за трапезу с главным казахским блюдом - бесбармаком на обеденном столе. Да так и помирились.

Вот что бесбармак животворящий вытворяет! Друзей примиряет. Чудо!

Нет. Это женщины - чудо!!