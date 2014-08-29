Беседы на Шелковом пути Статьи 671 Татьяна БЕК

Его организаторами выс­тупили Министерство культуры и спорта, Ассамблея народа Казахстана, Национальная библиотека РК (Кабинет Мухтара Ауэзова), ОФ "Социальный консорциум Ассамблеи народа Казахстана", кафедра ЮНЕСКО Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.



Цель семинара, собравшего творческую и гуманитарную интеллигенцию Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, – укрепление всесторонних связей между странами и народами Цент­рально-Азиатского региона. В форуме приняли участие видные ученые, культурологи, депутаты, писатели, общественные деятели и политологи. Среди них – заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ералы Тугжанов, президент Тюркской академии Дархан Кыдыр­али, генеральный директор Казахского научно-исследовательского института культуры МКС РК Андрей Хазбулатов, а также неизменный ведущий семинара, его инициатор Мурат Ауэзов.



Изучение интеграционных процессов на Шелковом пути актуально в сложившейся современной геополитической ситуации, поскольку разговор об историческом прошлом Центрально-Азиатского региона создает предпосылки для размышлений о будущем всего евразийского пространства, где главное – формирование единого евразийского сообщества.



Успешность государства и региона в целом невозможна без развития культуры, которая дала бы верные ориентиры обществу, консолидируя его вокруг идеи создания единого евразийского сообщества. И выступавшие подчеркивали, что Президент Нурсултан Назарбаев своевременно поставил четкую задачу разработать долгосрочную Концепцию культурной политики, в которой должны быть обозначены меры, направленные на формирование конкурентоспособной культурной ментальности казахстанцев, на развитие современных культурных кластеров. Подробности – в после­дую­щих номерах газеты.