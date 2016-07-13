​«Беседы на Шелковом пути»

1087
Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Международный культурологический проект «Беседы на Шелковом пути» проводится ежегодно с 2007 года в форме открытой, доверительной беседы, с анализом основных проблем и поиском их решения. Цель проекта – способствовать возрождению и укреплению всесторонних связей между странами и народами Центрально-Азиатского региона. В 2013 году в рамках бесед состоя­лось рабочее заседание генеральных секретарей национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран Центральной Азии.

В прошлом году в Таразе на торжествах по случаю 550-летия Казахского ханства состоялся Х по счету семинар. Среди участников, кроме Центральной Азии и России, впервые были представители Китая. Сейчас масштаб этих бесед в связи с кыргызскими предложениями еще более расширится. В них предположительно примут участие интеллектуалы из Ирана, Индии, Турции и Греции. Участниками форума, как всегда, будут политики, философы, культурологи и видные общественные деятели. Из Таджикистана, к примеру, планируется приезд академика Акбара Турсуна, крупного ученого-астрофизика, близкого друга Чингиза Айтматова, одного из создателей Иссык-Кульского форума.

То, что народы получают призыв к спокойному, несуетному, неполитизированному обмену мнениями по волнующим всех вопросам, не может не радовать, считает бессменный модератор бесед Мурат Ауэзов.

Великий шелковый путь с древнейших времен выполнял роль трансевразийского информационного канала. Особая этика взаимоотношений участников должна включать среди прочих и такие вопросы, как информационная безопасность. Это означает, что должны быть исключены вероятности информационной провокации или недобросовестной информации. Именно с этой целью все страны-участники должны соблюдать паритет мнений, то есть каждый должен быть услышан.

– В евразийском пространстве, где так много вызывающих тревогу проблем, можно и нужно находить миротворческие превентивные способы их разрешения, – говорит Мурат Ауэзов.

Принципиальная ценность IX и X бесед заключалась в том, что их участники, сформулировав конкретные предложения по установлению результативных контактов между странами и народами в самых разных сферах (к примеру, об экономических взаимосвязях и вопросах по водной безопасности на территории Центральной Азии), передавали их правительствам своих стран. В Казахстане они, к примеру, были переданы через Институт общественного согласия в Администрацию Президента РК.

– Люди, живущие в Центрально-Азиатском регионе, понимают, что после распада СССР здесь сложилась новая геополитическая ситуация, – сказал Мурат Ауэзов. – И если раньше мы были в одном государстве, то теперь перед нами стоит большая задача по сохранению того суверенитета, который обрел каждый из нас. Все понимают, что достичь этой цели в одиночку невозможно, поэтому и задумались об единстве. Однако, несмотря на то, что между нами много общего (родственные языки и культура), тем не менее, могут возникать и проблемы. И задача семинаров «Беседы на Шелковом пути» – не допустить конфликтного развития событий. 

