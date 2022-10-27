Беседы с аграриями юга

Кандидат в президенты Казахстана Жигули Дайрабаев, выдвинутый от партии «Ауыл», начал предвыборную агитационную кампанию со встречи с фермерами двух крупных южных регионов страны.

Вчера кандидат представил свою предвыборную программу производителям сельскохозяйственной продукции Туркестанской области. Во встрече приняли участие руководители крупных агроформирований, мелкие фермеры, включая хлопкоробов, овощеводов и других тружеников села.

В области немало проблем, требующих решения. Это в первую очередь недостатки процесса кооперации мелких крестьян, из-за чего периодически возникают конфликты между паевыми дольщиками и держателями условных земельных долей. Обсуждались и другие актуальные темы, в том числе дефицита поливной воды, развития водосберегающих технологий, что крайне важно для хлопкосеющего региона.

Обсуждались вопрос переработки хлопка и возможные пути участия государства в этом процессе.

До того, как встретиться с аграриями Туркестанской области, Жигули Дайрабаев побывал в Жамбылской области, где озвучил свои идеи и выслушал мнения фермеров региона.