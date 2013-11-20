Беседы в университете

Студенты КазАТУ активно включились в диалог, задавая интересующие их вопросы, по большей части на тему демографии. Как отметила Гульшара Абдыкаликова, демографическая ситуация в стране постепенно улучшается. Если в конце 90-х годов рождаемость в республике составляла порядка 200 тыс. детей в год, то теперь она выросла до 380 тыс.

На встрече, приуроченной к 15-летию Национальной комиссии, шла речь о необходимости сохранения семейных ценностей. В разговоре приняли участие члены Нацкомиссии, директор ТОО «Деловой мир Астана» Шолпан Сыздыкова и писатель-драматург Жумагуль Солтиева, а также советник президента национальной компании «КазМунайГаз» Айзада Акказиева.

Диас АЛИХАНОВ