Бесик-той Статьи 2887 Алия Искандерова, Уральск

Жители и гости города могут увидеть и оценить работы уральского мастера Нурлана Алсиеуова, главной специализацией которого являются традиционные люльки. По словам резчика по дереву, это увлечение, превратившееся в бизнес, появилось у него спонтанно, лет 12 назад. До того момента подобных талантов за собой он не замечал. С тех пор Нурлан Алсиеуов изготовил бесчисленное количество бесиков на любой вкус как из чистого дерева, так и из более экономичного материала – фанеры.



– Вырезая колыбель, я думаю не о выгоде, которую получу, а о ребенке, который будет в ней спать, – говорит мастер. – Поэтому работа моя очень ответственная и требует большого старания.



И правда, бесик для казахов издревле считался предметом сакральным. С его использованием связано множество примет. К примеру, запрещается качать пустую колыбель, так как считается, что в ней прячет своих детей шайтан. Ни в коем случае бесик нельзя сжигать, это сулит прекращение рода.



Большим праздником, требующим соблюдения всех принятых обычаев, считается первое укладывание младенца в люльку. Провести этот ритуал поручалось уважаемой женщине. Но перед тем необходимо было провести несколько обязательных обрядов. Их на презентации выставки продемонстрировали маленьким посетителям музея – воспитанникам детского сада представительницы Ассамблеи народа Казахстана.



Считается, что бесик – оптимальное ложе для ребенка, в котором ему удобно и комфортно, где он всегда остается сухим и его легко успокоить, укачав. В этом уверен и мастер, изготавливающий люльки. Поэтому в связи со священным месяцем Рамазан, считающимся временем милосердия, и в преддверии открытия ЭКСПО-2017 он решил сделать подарки новорожденным, появившимся на свет в Уральске в эти дни и нареченным именами Сауле, Молдир и Куат – символами международной выставки.



В рамках проекта «От рукоделия – к бизнесу», который стартовал в марте и продлится до конца года, в областном музее будут представлены работы местных мастеров-рукодельников, изготавливающих совершенно разные предметы быта, постельные принадлежности: подушки, корпе, украшения, мыло, а также коллекции уральских ценителей старины.

