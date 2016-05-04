​Бескомпромиссный поединок

11 тыс. зрителей посетили в минувшее воскресенье «Астана Арену», где выясняли отношения, пожалуй, лучшие дружины казахстанской Премьер-лиги – столичная «Астана» и алматинский «Кайрат». Встреча оказалась бескомпромиссной: футболисты обеих команд бились до последней секунды матча.

Столичная дружина, которая со старта первенства не потерпела еще ни одного поражения, выступает сегодня довольно уверенно. Причем зачастую астанинцы, как кажется, даже позволяют себе выкладываться не на все 100%. Правда, в игре с «Кайратом» они, конечно же, себе такого не позволили.

Забив усилиями сербского самородка Неманьи Максимовича гол уже на 7-й минуте, в дальнейшем «Астана» больше трудилась в обороне. Алматинцам деваться было некуда, и они стали играть довольно высоко по полю – стараясь постоянно таранить не только полузащиту, но и защиту соперника, но такая тактика результата не дала. Более того, увлекшись нападением, кайратовцы вполне могли пропустить еще пару голов. Итак, «Астана» победила и уверенно продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Всего лишь на два шажка (вернее на два очка) от столичного коллектива отстает павлодарский «Иртыш» – команда, которая не только много забивает (17 мячей), но и меньше всех пропускает (3 гола). В этот раз дружина из Прииртышья гостила в Талдыкоргане, где экзаменовала ни шатко, ни валко выступающий «Жетысу». Семиреченская команда не смогла оказать должного сопротивления и была бита со счетом 0:3. У павлодарцев дважды отличился Роман Муртазаев, еще один гол забил Игнасио Эррера.

Очень интересной, с точки зрения турнирного положения, была встреча в Актобе. К западноказахстанцам прибыл кокшетауский «Окжетпес», который сейчас располагается на третьем месте в чемпионате. Актюбинцы, прибавляющие от игры к игре, смогли навязать свой стиль и вырвать победу у соперников со счетом 1:0 – гол был забит с пенальти Саматом Смаковым на 72-й минуте.

В оставшихся встречах зафиксированы следующие результаты: в Шымкенте местный «Ордабасы» добился минимальной победы (1:0) над уральским «Акжайыком»; в Костанае «Тобол» с таким же счетом обыграл «Тараз»; в Караганде «Шахтер» мог выиграть у «Атырау» – на 57-й минуте Андрей Финонченко пробивал пенальти, но сделал это неудачно – игра закончилась со счетом 0:0.

Гонку бомбардиров возглавляет Роман Муртазаев из «Иртыша», забивший уже 5 голов, и Самат Смаков из «Актобе», у которого на счету 4 результативные атаки.

Турнирная таблица.

Премьер-лига