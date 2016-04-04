В вину КГП «Областной противотуберкулезный диспансер» поставлено отсутствие принудительного лечения для уклоняющихся от него и самовольно покинувших стены больницы 27 пациентов, из которых двое – с открытой формой туберкулеза. Территория площадки для медицинских отходов оказалась в антисанитарном состоянии, отходы перевозились на неспециализированном автотранспорте и без обработки. Неправильно хранились и предметы санитарной защиты.

Также было установлено, что в детских противотуберкулезных санаториях Жезказгана и Балхаша проходили курс оздоровления в общей сложности 18 пациентов, не имеющих отношения к заболеванию. А в областном детском противотуберкулезном санатории проверяющие выявили 16 фактов приписок в днях пребывания больных, выписанных раньше. Материалы по этим нарушениям направлены в антикоррупционную службу для проведения досудебного расследования.