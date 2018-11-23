Бесперебойную поставку бесплатных лекарств в 2019 году пообещали в Минздраве РК

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Бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов будут поставляться без перебоев в 2019 году. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила председатель комитета формации МЗ РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Министерством здравоохранения был своевременно утвержден список единого дистрибьютора в июле текущего года, и в августе мы уже начали процедуру закупки (...) Первый этап - это были препараты согласно заключенных долгосрочных договоров с отечественными производителями (...) Также прямыми договорами были закуплены 106 наименований без аналоговых препаратов (оригинальных), потому что других производителей еще нет, у них есть патентная защита. Таких препаратов у нас закуплено на 43 миллиарда тенге. В целом медицинскими организациями было подано заявок на сумму 203,5 миллиарда тенге, из них 116 миллиардов выделено для амбулаторного бесплатного обеспечения", – сказала Бюрабекова.
По ее информации, порядка 100 наименований лекарств пока не закуплены.
"Из не закупленного – около 100 наименований. Мы сейчас будем проводить ревизию, у каких-то препаратов истек срок регистрации. Есть медицинские изделия, которые поставляет наш отечественный производитель, они на стадии регистрации, но до конца ноября мы все эти процедуры постараемся завершить, и все эти поставки будут осуществлены в ноябре-декабре. Отечественные производители готовы прям сейчас нам поставить свои препараты. И с первого января бесперебойно мы начнем обеспечивать наших амбулаторных пациентов и стационары в рамках тех договоров, которые будут заключены", – заверила глава комитета фармации.
Она также отметила, что список единого дистрибьютора на 2019 год немного расширился.
"Там сейчас 1 144 наименования, были включены дополнительные новые препараты, комбинированные для лечения ВИЧ инфицированных пациентов. Для пациентов с мультирезистентной формой туберкулеза, для пациентов после трансплантации и для больных муковисцидозом", – продолжила Борабекова.
Глава комитета фармации сообщила, что порядка 50 процентов лекарств для амбулаторных пациентов будут закуплены у отечественных компаний.
"В текущем году уже закупается более 494 видов препарата отечественного производства, на сумму около 50 миллиардов тенге. Это составляет практически 50 процентов списка единого дистрибьютора. В последующем планируется дополнительное расширение списка, так как многие отечественные производители уже готовы производить другие препараты и изделия медицинского назначения", – добавила она.