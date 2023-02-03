Беспилотники и антидроны – представлены казахстанские разработки в военной сфере

Цифровизация
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БПЛА, антидронные комплексы и виртуальные полигоны – эти системы и технологии были представлены на выставке, прошедшей в городе Алматы в рамках международного форума Digital Almaty-2023 «Цифровое партнерство в новой реальности», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Одна из экспозиций выставки посвящена цифровизации Вооруженных сил Казахстана. Она представлена информационной системой автоматизированного учета мобилизационных ресурсов. Программное обеспечение разработано в рамках цифровой трансформации местных органов военного управления и уже внедрена в департаменты, управления и отделы по делам обороны по всей стране. Уже сегодня оно позволяет военкоматам аккумулировать сведения о военнообязанных гражданах из различных государственных органов. 

Используя современные цифровые технологии, на основании ИИН человека заинтересованные органы могут «в несколько кликов» определить место жительства гражданина, степень годности к воинской службе, состояние здоровья, семейное положение и многое другое. 

«Представленная информационная система позволяет автоматизировать учет мобилизационных ресурсов. На сегодняшний день многие процессы в армии уже автоматизированы, упрощены и значительно облегчили получение гражданами услуг Министерства обороны», – пояснил заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.

На выставке были также представлены высокотехнологичные отечественные разработки в военной сфере. Компания Qazdron продемонстрировала радиоуправляемый БПЛА, Тactical Tech – симулятор тактических боевых действий в виртуальной реальности, Kaztechinnovations – антидронные комплексы.

Заместитель министра обороны отметил, что за 5 лет форум Digital Almaty-2023 стал самой популярной площадкой, собирающей под своим крылом транснациональные и IT-компании, государственные органы и авторитетных международных экспертов в области цифровизации. Кроме того, мероприятие дает возможность всем игрокам цифровой индустрии наладить взаимовыгодное сотрудничество.

В рамках форума также была организована панельная сессия, посвященная цифровизации Вооруженных сил. На ней с докладами выступили председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Тимиржан Абдрахманов, представитель оборонно-промышленного комплекса Турции Зия Юсуф Чамоглу, израильской компании Elbit Systems C4I & Cyber Амир Зельднер и региональный директор по Центральной Азии французской компании Thales Group Мартин Ривет де Сабатие.

Участники форума сошлись во мнении, что подобные мероприятия способствуют активизации контактов, научному обмену в сфере IT-технологий, повышают возможности в обеспечении военной безопасности страны.

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