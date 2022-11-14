Беспилотники и марихуана

Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» подвели на площадке Службы центральных коммуникаций.

Начальник управления депар­тамента по противодействию нарко­преступности МВД РК Бахытжан Амирханов рассказал об основных показателях, достигнутых подразделением в борьбе с распространением наркотиков.

По его словам, с начала текущего года правоохранительными и специальными органами выявлено около 2 500 наркопреступлений. Из них 60%, или 1 500, связаны со сбытом. Всего изъято 12,7 тонны наркотиков. Пресечена деятельность четырех организованных преступных нарко­групп. Привлечены к ответственности 32 активных участника ОПГ, которыми совершены 13 особо тяжких наркопреступлений.

Цифры ощутимые, и рост показателей очевиден. Позиция руководства департамента проста: показывать статистику такой, какая она есть. А потом бороться с проблемами. Логика увеличения статистики имеет объяснение. Может показаться, что если полиция работает хорошо, то и цифры должны снижаться. Но в реальнос­ти работает иная схема, смысл которой в латентной сути самого преступления, связанного с оборотом наркотиков. Грубо говоря, убийство – преступление очевидное, и уголовное дело неизбежно. И здесь нужно учитывать расширение возможностей силовиков.

Торговцы и производители нар­котиков используют схроны, логистические компании, курьеров. Причем выявлена миграция и самих производителей. К примеру, в облас­ти Абай задерживают преступную группу, участники которой уже ранее проходили по аналогичным делам в Кызылординской области.

В свою очередь силовики в этом году также используют новые методы борьбы. Помимо малой авиации и вертолетов, впервые они применили и беспилотные летательные аппараты. На помощь приходят фермеры, егеря и даже спецназ, Нацио­нальная гвардия, Министерство обороны. Все это – результат работы по совершенствованию борьбы с распространением наркотиков.

На увеличение объемов влияет и изменение законодательства. Появилась ответственность за сбыт наркотиков посредством Интернета, за их пропаганду и рек­ламу. И в целом доля Интернета в распространении наркотиков заметно растет.

– Основная масса наркосайтов автоматически блокируется информационной системой «Кибернадзор». С начала года ограничен доступ к почти 2 000 сайтов, в том числе 1,5 тысячи в мессенджере Telegram. Мы понимаем, что полное закрытие Интернета, лишение людей возможности переводить электронные деньги невозможны. Поэтому от компетентных органов необходима выработка комплекса взвешенных решений. Одним из них может быть расширение в Казахстане представительств и офисов собственников наиболее популярных онлайн-платформ и платежных систем. Так мы сможем регулировать их деятельность, опираясь на наше законодательство, – говорит Бахытжан Амирханов.

Еще одна примета нового времени – нарколаборатории, которые стали активно выявляться после карантина. Яркие признаки лаборатории: частный сектор, едкий запах, колбы, канистры химичес­ких реактивов во дворе. Есть целая методика для специалистов, позволяющая выявлять подобные производства. Впрочем, часто сигналы поступают и от прос­тых гражданских лиц.

Ежегодно в Казахстане изымается от 10 до 15 тонн наркотиков, уничтожаются более 200 наркопосевов и 50 крупных плантаций. Среди основных факторов, влияющих на наркоситуацию в стране, – наличие собственной сырьевой базы наркотиков каннабисной группы. На них приходится до 90% всех изъятых в стране наркотиков. Одна из причин их популярности среди потребителей – ошибочная уверенность в том, что это «легкая дурь».