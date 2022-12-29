Беспилотники каких стран "служат" в армии Казахстана
Общество , Технологии
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По информации Минобороны, на вооружении РК находятся БПЛА Израиля и Китая.
Заместитель министра обороны РК - генерал-лейтенант Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК рассказал, беспилотники каких стран имеются на службе Вооруженных сил Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.
Султан Камалетдинов сообщил, что на вооружении у Минобороны находятся беспилотные летательные аппараты зарубежных стран, в том числе Израиля и Китая.
«Сейчас предусмотрено приобретение беспилотников из Турции с учетом того, что будет организовано производство на нашей территории", - резюмировал спикер.