Беспилотники каких стран "служат" в армии Казахстана

По информации Минобороны, на вооружении РК находятся БПЛА Израиля и Китая.

Фото пресс-службы МО РК

Заместитель министра обороны РК - генерал-лейтенант Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК рассказал, беспилотники каких стран имеются на службе Вооруженных сил Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Султан Камалетдинов сообщил, что на вооружении у Минобороны находятся беспилотные летательные аппараты зарубежных стран, в том числе Израиля и Китая.

«Сейчас предусмотрено приобретение беспилотников из Турции с учетом того, что будет организовано производство на нашей территории", - резюмировал спикер.