Беспилотное такси запустят в Казахстане в 2027 году

Транспорт,Технологии

Пилотный проект уже запущен в Алматы, Астане и Косшы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос о сроках запуска беспилотного такси в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz 

В Алматы уже тестируется первый беспилотный автомобиль. На данном этапе машина собирает данные и формирует цифровую карту города, сообщил генеральный директор Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов.

Для перехода к первым коммерческим поездкам необходимо пройти несколько тысяч км в тестовом режиме.

Параллельно ведется работа по формированию необходимой нормативно-правовой базы. Пилотный проект уже запущен в Алматы, Астане и Косшы.

Запуск беспилотного такси планируется в следующем году, доложил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Недавно также сообщалось о планах запустить в Токио услуги полностью автономных такси в 2027 году.

#запуск #такси #беспилот

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