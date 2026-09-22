Беспилотное такси запустят в Казахстане в 2027 году

Пилотный проект уже запущен в Алматы, Астане и Косшы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос о сроках запуска беспилотного такси в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

В Алматы уже тестируется первый беспилотный автомобиль. На данном этапе машина собирает данные и формирует цифровую карту города, сообщил генеральный директор Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов.

Для перехода к первым коммерческим поездкам необходимо пройти несколько тысяч км в тестовом режиме.

Параллельно ведется работа по формированию необходимой нормативно-правовой базы. Пилотный проект уже запущен в Алматы, Астане и Косшы.

Запуск беспилотного такси планируется в следующем году, доложил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Недавно также сообщалось о планах запустить в Токио услуги полностью автономных такси в 2027 году.