Беспилотные автобусы уже ходят в Китае

Две такие машины «King long» обслуживают маршрут от центральной зоны Чанцзийской национальной высокотехнологичной зоны до транспортного узла промышленного парка, передает корреспондент Kazpravda.kz

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На одном из них довелось прокатиться и группе журналистов, побывавших в Синьцзян-Уйгурском автономном округе по приглашению Посольства КНР в Казахстане.

Первые беспилотные микроавтобусы в высокотехнологичной зоне Чанцзи запустили 20 марта 2025 года. Это проект компании «Кэюнь», разрабатывающей интеллектуальное оборудование в Синьцзяне.

По словам оператора по безопасности компании «Кэюнь» Ма Хуэя, на маршруте протяженностью 9 км оборудовано 12 остановок. Расчетное время полного рейса – 50 минут. Среднее расстояние между остановками – 600-800 метров, интервал движения – около 5 минут.

«Маршрутная сеть спроектирована с учетом удобной пешей доступности и связывает между собой жилые районы, деревни и предприятия. Салон вмещает до семи человек - шесть пассажиров в сопровождении оператора безопасности», – рассказал Ма Хуэй.

Беспилотный микроавтобус представляет собой современный общественный транспорт, действующий на базе искусственного интеллекта, датчиков и высокоточной навигации. Экологичная модель работает исключительно на электричестве, полностью соответствуя концепции зеленого транспорта: она развивает скорость до 40 км/ч и имеет запас хода около 200 км на одной зарядке.

«Мозгом» системы выступает интеллектуальная кабина управления на серверной стороне, которая отвечает за мониторинг, диспетчеризацию и удаленное руководство. При возникновении экстремальных условий – таких как пыльные бури, обильные снегопады или намеренные помехи — контроль над микроавтобусом мгновенно передается операторам серверного центра.

«Автобус оснащен технологией автономного вождения уровня L4, не требует водителя и полагается на бортовую компьютерную систему. С помощью радаров, камер и других датчиков обеспечивается круговой обзор на 360°, позволяющий самостоятельно строить маршрут, объезжать препятствия и выполнять посадку и высадку пассажиров. Интеллектуальная система вождения также снижает вероятность ошибок, вызванных человеческим фактором», – рассказал оператор.

«Что чувствует человек, оказавшийся в таком автобусе?» – спросите вы.

С первых секунд такая поездка вызывает восхищение: салон выглядит привычно и современно, но руля нет, как нет и водительской кабины - авто едет само по себе. Электродвигатель работает практически бесшумно. На перекрестках и пешеходных переходах беспилотник замедляется, моментально реагируя на любые препятствия и сигналы светофора.

Когда место водителя пустует, передний обзор открывается полностью. Ты едешь как бы в капсуле будущего, а за окнами проплывают жилые кварталы и зеленые аллеи.

Легкое напряжение скоро сменяется расслаблением. Понимая, что поездка идет по плану, начинаешь доверять серверному «мозгу», воспринимая действительность не как эксперимент, а как комфортное передвижение по городу.

Запуск беспилотников, как отмечают в компании, придал импульс для развития высокотехнологичной зоны Чанцзи и дал Синьцзяну важный опыт в развитии умного транспорта. В дальнейшем эти технологии планируется использовать не только в пассажироперевозках, но и в сферах культуры и туризма для внедрения инновационных ИИ-продуктов. Ожидается, что масштабирование проекта на другие регионы поможет создать более открытую и инклюзивную бизнес-среду.

В настоящее время беспилотные автобусы работают в 16 городах Китая, перевезено более миллиона пассажиров, аварий не зафиксировано.