Центр обслуживания предпринимателей ЮКО предлагает предприятиям, выпускающим готовую продукцию, бесплатное рекламное сопровождение. Сотрудники ЦОП обеспечат субъектам малого и среднего бизнеса информационную поддержку для популяризации и продвижения отечественных товаропроизводителей под брендом «Сделано в Казахстане». «Любое предприятие, занятое производством продукции как для потребителей Казахстана, так и на экспорт, может воспользоваться услугами информационного сектора, – говорит заместитель генерального директора ЦОП ЮКО Береке Дуйсебеков. – Предлагается широкий спектр услуг: от создания рекламных роликов до эксклюзивного брендирования предприятия. Наш центр приложит максимум усилий при продвижении отечественных товаров на экспорт. При этом все услуги предоставляются абсолютно бесплатно».
Свежий выпуск
Бесплатная реклама
Любовь ДОБРОТА
ПопулярноеВсе
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
Представителей ЖСК задержали прямо на собрании в акимате Атырау
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироваться на запросы населения»
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
Динара Алимова назначена советником Премьер-министра РК по коммуникациям
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Встречу с представителями University of Arizona провели в Правительстве РК
Двое взрослых и подросток погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Новые руководители назначены в спортивных организациях Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
Казахстан ратифицировал конвенцию ООН по урегулированию международных коммерческих споров
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Сменился аким Атырауской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серьезным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии