Центр обслуживания предпринимателей ЮКО предлагает предприятиям, выпускающим готовую продукцию, бесплатное рекламное сопровождение. Сотрудники ЦОП обеспечат субъектам малого и среднего бизнеса информационную поддержку для популяризации и продвижения отечественных товаропроизводителей под брендом «Сделано в Казахстане». «Любое предприятие, занятое производством продукции как для потребителей Казахстана, так и на экспорт, может воспользоваться услугами информационного сектора, – говорит заместитель генерального директора ЦОП ЮКО Береке Дуйсебеков. – Предлагается широкий спектр услуг: от создания рекламных роликов до эксклюзивного брендирования предприятия. Наш центр приложит максимум усилий при продвижении отечественных товаров на экспорт. При этом все услуги предоставляются абсолютно бесплатно».