Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец

В рамках проекта Социального кодекса в Казахстане будут сформированы и закреплены на законодательном уровне основы для массового обучения граждан и улучшения качества образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Проектом Социального кодекса предусматривается создание условий для планомерного повышения человеческого капитала и увеличения конкурентоспособности казахстанцев за счет формирования профессиональных навыков посредством массового обучения граждан в трудоспособном возрасте.

Первое. Планируется в разы увеличить целевую численность для обучения трудоспособных граждан.

Если ранее по линии Министерства труда и социальной защиты населения обучением охватывалось порядка 500 тысяч человек в год, относящихся к отдельным категориям граждан, то теперь в целевой контингент для обучения войдут все граждане трудоспособного возраста вне зависимости от категорий и статусов – до 9 млн человек.

При этом ответственность за доступ к получению новых навыков будет распределена в рамках нового Социального контракта между государством, работодателем и самими гражданами.

В частности, государством будут организованы бесплатные краткосрочные курсы обучения для безработных и отдельных целевых категорий населения по заявкам работодателей. При этом им будут предложены различные форматы обучения, в том числе онлайн на платформе skills.enbek.kz. На сегодняшний день на платформе размещен 151 курс, 97 из которых можно пройти абсолютно бесплатно.

Работодатели будут организовывать для своих работников курсы по повышению квалификации, перепрофилированию с учетом внедрения новых технологий или открытия новых производств. Обучение будут проходить на рабочих местах, в учебных центрах или на базе организаций образования по выбору работодателя.

Граждане, в зависимости от социального статуса, могут проходить бесплатные курсы, организуемые государством или работодателями, или выбрать платные курсы по желанию.

Второе. Предусматривается принятие комплексных мер для улучшения качества обучения в вузах и колледжах страны. На это направлена перезагрузка Национальной системы квалификаций.

Работодатели через профессиональные стандарты будут задавать требования к навыкам рабочей силы, с учетом которых будут обновлены образовательные программы.

Центры признания профессиональных квалификаций будут оценивать профессиональные квалификации, в том числе отдельные навыки специалистов, полученные путем формального, неформального и информального образования и выдавать соответствующий сертификат.