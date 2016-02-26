​Бесплатно обучают профессии

В регионе более 4 000 студентов колледжей, обучающихся по 25 рабочим профессиям, переведены на бесплатное обучение. По данным управления образования области, павлодарцы стали первыми в Казахстане, где удалось перевести на такую форму профессионального образования всех студентов колледжей. Если прежде за обучение они платили около 350 тыс. тенге в год, то теперь все расходы взяло на себя государство. Более того, тем студентам колледжей, которые успешно завершают экзаменационную сессию, выплачивают стипендию – 16,4 тыс. тенге в месяц. Сейчас таких 7 000 из 11 500 человек, обучающихся на бюджетной основе.

Но и это еще не все. В 2015 году выпуск студентов в организациях технического и профессионального образования составил 6 041 человек, из них трудоустроены 4 475, или 74%, при республиканском показателе – 70%. Наибольшее количество рабочих мест им предоставили АО «Алюминий Казахстана» и АО «Казахстанский электролизный завод», Аксуский завод ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром», АО «Богатырь Комір», НК «Қазақстан темір жолы» и другие.

Сегодня есть положительный опыт взаимовыгодного сотрудничества между колледжами и предприятиями региона, когда выпускникам годы практики зачисляются в трудовой стаж и оформляются соответствующими записями в трудовой книжке. Примером служит взаимодействие химико-механического колледжа и Павлодарского нефтехимического завода.

В области подготовку кадров для промышленных предприятий региона, субъектов малого и среднего бизнеса осуществляют 49 колледжей, из них по рабочим специальностям – 23. Сеть учебных заведений ТиПО полностью обеспечивает население области предоставлением технического и профессионального образования. Сегодня востребованы рабочие специальности: электрогазосварщик, токарь, плавильщик, электрик, слесарь-ремонтник, штукатур, тракторист-машинист, повар, портной, парикмахер и другие. Всех выпускников, получивших профессию благодаря государству, ждут в трудовых коллективах.