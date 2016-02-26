​Бесплатно обучают профессии

Свежий выпуск
985
Сергей ГОРБУНОВ

В регионе более 4 000 студентов колледжей, обучающихся по 25 рабочим профессиям, переведены на бесплатное обучение. По данным управления образования области, павлодарцы стали первыми в Казахстане, где удалось перевести на такую форму профессионального образования всех студентов колледжей. Если прежде за обучение они платили около 350 тыс. тенге в год, то теперь все расходы взяло на себя государство. Более того, тем студентам колледжей, которые успешно завершают экзаменационную сессию, выплачивают стипендию – 16,4 тыс. тенге в месяц. Сейчас таких 7 000 из 11 500 человек, обучающихся на бюджетной основе.

Но и это еще не все. В 2015 году выпуск студентов в организациях технического и профессионального образования составил 6 041 человек, из них трудоустроены 4 475, или 74%, при республиканском показателе – 70%. Наибольшее количество рабочих мест им предоставили АО «Алюминий Казахстана» и АО «Казахстанский электролизный завод», Аксуский завод ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром», АО «Богатырь Комір», НК «Қазақстан темір жолы» и другие.

Сегодня есть положительный опыт взаимовыгодного сотрудничества между колледжами и предприятиями региона, когда выпускникам годы практики зачисляются в трудовой стаж и оформляются соответствующими записями в трудовой книжке. Примером служит взаимодействие химико-механического колледжа и Павлодарского нефтехимического завода.

В области подготовку кадров для промышленных предприятий региона, субъектов малого и среднего бизнеса осуществляют 49 колледжей, из них по рабочим специальностям – 23. Сеть учебных заведений ТиПО полностью обеспечивает население области предоставлением технического и профессионального образования. Сегодня востребованы рабочие специальности: электрогазосварщик, токарь, плавильщик, электрик, слесарь-ремонтник, штукатур, тракторист-машинист, повар, портной, парикмахер и другие. Всех выпускников, получивших профессию благодаря государству, ждут в трудовых коллективах.

Популярное

Все
Общежитие горело в Астане
В Китае запустили дорогу, где поезда будут ездить со скоростью 350 км/ч
Сеть нарколабораторий накрыли в четырех регионах страны
ИИН родственников добавят в личные дела госслужащих
Илон Маск: В будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты
Казахстанка через суд отвоевала деньги от пособника мошенника
14 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии
Суд над избившим в Караганде водителя скорой помощи проведут в прямом эфире
Экс-гендиректор «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции
Более тысячи человек эвакуировали в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров
Мужчину зарезали во дворе жилого дома в Павлодаре
Балетная труппа театра «Астана Опера» отправится на гастроли в Словению
В Астане гвардейцы вытащили из реки тонущего подростка
Главу спиртзавода подозревают в даче взятки за покровительство в Шымкенте
Участок по проспекту Кабанбай батыра закрыли в Астане до 18 июня
Более пяти миллионов машин зарегистрировано в Казахстане
Глава ветинспекции незаконно использовал госимущество в Алматы
Лидеры зарубежных стран поздравляют президента с праздником Курбан айт
Задержан «композитор», продавший одно произведение нескольким артистам в Алматы
Участников транснациональной ОПГ осудили в Казахстане
Преодоление. Пять лет созидания
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
Президент подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Требования к производству органической продукции утвердили в Казахстане
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
Казахстан и Россия рассматривают возможность увеличения количества авиарейсов
Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Еще двенадцать семей из Уральска получили новые квартиры
Когда лучше один раз увидеть...
Экспонаты трогать разрешается!
Впервые проведена перекрестная трансплантация почек у взрос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]