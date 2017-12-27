Бесплатно зарядить электромобиль можно на АЗС в Астане
В столичном районе "Есиль" на пересечении проспектов Мәңгiлiк Ел и Кабанбай батыра открыта автозаправочная станция, на которой можно осуществить бесплатную зарядку электрических автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
Всего на станции предусмотрено 16 колонок с бензином, газовым и дизтопливом, из них четыре – для зарядки электрокаров.
"Клиенты новой автозаправочной станции смогут зарядить электромобиль бесплатно. Время зарядки будет варьироваться между 40 и 60 минутами", – сообщил заместитель директора департамента инвестиционных проектов АО "НК СПК Аstana" Артем Квашук.
Строительство новых автозаправочных станций в столице ведется в рамках совместного проекта между АО "НК СПК Аstana" с ТОО "Autogas Retail".
"Проектом предусмотрено строительство автозаправочных комплексов нового формата, которые будут представлять широкий спектр услуг. Помимо заправки традиционными видами топлива клиенты смогут зарядить здесь свои электромобили", – отметил Квашук.
Вместе с тем освещение на автозаправочной станции будет обеспечиваться за счет нескольких солнечных панелей.
"Также потребление энергии здесь будет эффективным за счет использования энергосберегающих ламп", – добавил он.
Новый автозаправочный комплекс – первый в совместном проекте, еще два будут открыты в январе следующего года.