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Бесплатно зарядить электромобиль можно на АЗС в Астане
В столичном районе "Есиль" на пересечении проспектов Мәңгiлiк Ел и Кабанбай батыра открыта автозаправочная станция, на которой можно осуществить бесплатную зарядку электрических автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

Всего на станции предусмотрено 16 колонок с бензином, газовым и дизтопливом, из них четыре – для зарядки электрокаров.

"Клиенты новой автозаправочной станции смогут зарядить электромобиль бесплатно. Время зарядки будет варьироваться между 40 и 60 минутами", – сообщил заместитель директора департамента инвестиционных проектов АО "НК СПК Аstana" Артем Квашук.



Строительство новых автозаправочных станций в столице ведется в рамках совместного проекта между АО "НК СПК Аstana" с ТОО "Autogas Retail".

"Проектом предусмотрено строительство автозаправочных комплексов нового формата, которые будут представлять широкий спектр услуг. Помимо заправки традиционными видами топлива клиенты смогут зарядить здесь свои электромобили", – отметил Квашук.

Вместе с тем освещение на автозаправочной станции будет обеспечиваться за счет нескольких солнечных панелей.

"Также потребление энергии здесь будет эффективным за счет использования энергосберегающих ламп", – добавил он.

Новый автозаправочный комплекс – первый в совместном проекте, еще два будут открыты в январе следующего года.

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