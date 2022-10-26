Фото: пресс-служба Минобороны РК
Образование

Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами

Министерство обороны Казахстана подписало соглашение с вузами страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу

Во Дворце Республики в Алматы состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с ректорами высших учебных заведений.

В мероприятии приняли участие главный военный прокурор Дастан Секенов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Руководитель оборонного ведомства поздравил присутствующих с национальным праздником – Днем Республики. Он подчеркнул важность принятия Декларации о государственном суверенитете, провозгласившей создание демократического социального правового государства, независимое развитие, неделимость и неприкосновенность его территории.

Свой вклад в укрепление государственности, в военно-патриотическое воспитание молодежи вносят Вооруженные силы и образовательные учреждения. Совместный проект Министерства обороны и вузов страны по предоставлению возможности получения бесплатного высшего образования военнослужащим, отслужившим положенный срок, будет также способствовать повышению престижа воинской службы.

«Подписанные соглашения один из механизмов социализации военнослужащих после армии. Во-первых, в вузы придут те, кто проявил себя на службе с лучшей стороны, прошел тщательный отбор. Во-вторых, в учебных заведениях появятся молодые люди, получившие закалку в армии. Сильные, выносливые, дисциплинированные ребята станут для студентов примером мужества и самостоятельности в построении личной карьеры», – отметил преимущества руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В соглашении, которое подписали руководители более 50 вузов, определены направления сотрудничества, а также количество ежегодно выделяемых мест для получения бесплатного образования лицам, отслужившим срочную воинскую службу.

Договоренности начнут действовать с 2023 года.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным Центральным ансамблем Министерства обороны Республики Казахстан.

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Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
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