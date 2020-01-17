Бесплатной раздачи денег не будет – Бекетаев о работе фонда по выплате алиментов
Жанат Тукпиев
Министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге по итогам расширенного заседания коллегии ведомства заявил, что создание фонда по выплате алиментов не предполагает бесплатной раздачи денег, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Бесплатной раздачи денег не будет. И думать о том, что будет создан фонд, и все долги закроются чудесным образом – это не так. Есть две основные модели таких фондов. Первая – кредитная модель, вторая – благотворительная", – сказал Бекетаев.
По его словам, кредитная модель предполагает работу по принципу банковских займов, когда гражданин может попросить средства для оплаты алиментов на период, пока он не получил заработную плату.
"Возникли проблемы у человека, он приходит и говорит, что ранее была работа и попал под сокращение, но через три месяца выйду на работу. Вот этот алиментный фонд работает, как в Финляндии, они никому бесплатно не дают. Такого подхода нет, очень жесткий подход. Проблемы – возьми ссуду, закрой, а потом верни", – пояснил Бекетаев.
Он отметил, что другая модель – благотворительный фонд, где деньги могут выдаваться без возврата, но не даются всем и всегда. По словам министра, на данный момент предлагается, что в Казахстане будет использоваться благотворительная модель.
"Деньги даются в самых сложных случаях, когда сложная болезнь или совсем бедственное положение, когда нет других возможностей. Благотворительная модель предполагает создание комиссии и совета, когда люди с хорошей репутацией, с достаточным опытом принимают решение – кому давать деньги, а кому – нет. Такие люди приглашаются в комиссию, им предоставляются документы, они принимают решение. Допустим, кому-то нужно 100 тысяч тенге, а кому-то – 500 тысяч тенге. Здесь тоже должны быть выработаны подходы: в зависимости от потребности платить или всем одинаково. Эти вопросы будут решаться палатой и комиссией", – заключил Бекетаев.