Бесплатную мобильную связь мерзнущим экибастузцам обеспечило Минцифры

Пока на призыв ведомства откликнулись лишь две компании-оператора сотовой связи.

Фото: gov.kz

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК призвало операторов связи предоставить бесплатный трафик жителям Экибастуза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По подсчетам Минцифры, более 160 тыс. абонентов смогут в течение месяца совершать безвозмездные звонки и пользоваться бесплатным мобильным интернетом.

В связи с объявленным в Экибастузе режимом чрезвычайной ситуации из-за аварии на городской ТЭЦ, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК инициировало акцию, призвав мобильных операторов оказать поддержку и предоставить бесплатный трафик для жителей Экибастуза и Павлодарской области – рассказали в МЦРИАП.

Один из откликнувшихся операторов подарит 17 тыс. абонентов по 45 минут и 45 бесплатных SMS на мобильные номера, а также 8 ГБ интернет-трафика на 30 дней. Второй принял решение начислить по 4 Гб интернет-трафика и 20 минут звонков на номера других мобильных операторов всем своим абонентам из Павлодарской области. Бонусные ресурсы будут действовать в течение 7 дней.

28 ноября сообщалось, что в связи с аварией на ТЭЦ Экибастуза в городе объявлена ЧС.