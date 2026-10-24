Бесплатные ортезы для детей начнут изготавливать в новой лаборатории Алматы

Общество

Новая лаборатория позволит создавать средства реабилитации с учетом индивидуальных особенностей пациентов

Фото: Минтруда

В Алматы открыли первую в Казахстане государственную лабораторию по проектированию и изготовлению индивидуальных ортезов с применением 3D-технологий. Новая площадка позволит детям и взрослым получать технические средства реабилитации с учетом их анатомических особенностей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Лаборатория начала работу на базе Национального научного центра развития сферы социальной защиты. В церемонии открытия принял участие министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Главное направление работы новой лаборатории - раннее ортезирование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При наличии медицинских показаний индивидуальные ортезы для них будут изготавливать бесплатно.

Ортезы — специальные приспособления, которые помогают поддерживать и фиксировать отдельные части тела, корректировать их положение и обеспечивать необходимые двигательные функции.

В лаборатории весь процесс изготовления изделия начинается с обследования пациента и 3D-сканирования нужного участка тела. Затем специалисты создают цифровую модель, проектируют ортез с помощью компьютерной программы и передают его в производство. Готовое изделие примеряют, подгоняют под индивидуальные параметры человека и объясняют, как правильно им пользоваться.

«Для нас важно, чтобы современные технологии напрямую помогали человеку. Поэтому лаборатория станет не только местом изготовления ортезов, но и научно-практической площадкой для разработки новых решений и изучения их эффективности. Особое внимание уделяется детям, которым ортезирование необходимо по медицинским показаниям. Мы последовательно развиваем систему, в центре которой находятся человек, его возможности, здоровье и качество жизни», — отметил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Лабораторию оснастили 3D-сканером, специализированным программным обеспечением, станком с числовым программным управлением, а также оборудованием для обработки полиуретана и термоформования.

На первом этапе здесь будут изготавливать ортезы для стопы, голеностопного и коленного суставов, верхних и нижних конечностей. В дальнейшем перечень изделий планируют расширить.

По данным министерства, в 2026 году лаборатория планирует изготовить 500 индивидуальных ортезов, в 2027 году — тысячу, а в 2028 году - 1,5 тысячи.

Помимо производства, специалисты будут изучать результаты ортезирования, чтобы совершенствовать технологии и повышать качество реабилитации пациентов.

Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, открытие лаборатории стало возможностью получить необходимую помощь за счет государства.

«Когда воспитываешь ребёнка с инвалидностью, постоянно ищешь возможности помочь ему, улучшить его здоровье и качество жизни. Реабилитация требует немалых финансовых затрат, и не каждая семья может позволить себе необходимые изделия. Поэтому открытие такой лаборатории — большая поддержка для родителей. Здесь можно получить необходимый ортез за счёт государства с применением современных технологий», - рассказала Анастасия Балтабекова, мама 11-летнего Алана.

В дальнейшем опыт лаборатории планируют использовать для развития отечественного производства ортезов и расширения доступности современных средств реабилитации в Казахстане.

#разработка #лаборатория #протезы

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