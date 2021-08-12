Бесплатные спортивные секции для детей расширят в Казахстане
Сегодня заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел специальное совещание по текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В совещании приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, руководители отраслевых министерств, акиматов регионов и др.
В соответствии с поручением Главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования. В этой связи заместитель Премьер-министра поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач.
Повысить доступность для занятия массовым и детским спортом
Поручено пересмотреть целевые показатели по охвату населения занятиями спортом с достижением в текущем году не менее 35% результата (на сегодня — 31,6%).
Для этого акиматам поручено расширить бесплатные спортивные секции для детей за счет увеличения объемов государственного спортивного заказа, открытия дополнительных детских, подростковых клубов, детско-юношеских спортивных клубов, возобновить работу школьных и студенческих спортивных лиг.
Также в связи с отсутствием в Костанайской, Атырауской и Мангистауской областях спортивных школ-интернатов акиматам данных регионов поручено решить вопрос их строительства.
Повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов
До конца текущего года акиматам поручено завершить строительство 43 физкультурно-оздоровительных комплексов, расширить сеть Work-out площадок и других незатратных спортивных сооружений.
Особое внимание поручено уделить полной загруженности спортивных объектов.
Взять на особый контроль исполнение мероприятий Дорожной карты партии «Nur Otan» по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза, обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором
С учетом лучшего международного опыта поручено пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, в том числе национальных сборных команд и разработать специальную Программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи и др.)
Обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт
Пересмотреть принятый Комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учетом новых задач, стоящих перед отраслью
Обеспечить принятие законодательных поправок, расширяющих полномочия Министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране.
Вопросы развития массового и детского спорта будут находиться на особом контроле Правительства.