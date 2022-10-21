Бесплатным будет проезд в автобусах Атырау 25 октября

В Атырау ко Дню Республики проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщил директор коммунального государственного учреждения «Смарт-Атырау» Арслан Аронов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«25 октября в стране отмечается День Республики. В связи с этим атыраусцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в городских и пригородных населенных пунктах. Этой возможностью, принятой общим решением акимата и предприятий пассажирского транспорта, могут воспользоваться все жители и гости нашего города», – отметил Арслан Аронов.

На сегодняшний день проезд в городском общественном транспорте стоит 80 тенге. Оплатить можно с помощью электронных карточек. При оплате наличными проезд составит 150 тенге. В то же время дети дошкольного возраста ездят бесплатно, так же как и школьники при наличии детской карточки. Для студентов и пенсионеров есть 50% скидка.

Всего по областному центру шестью перевозчиками обслуживается 31 маршрут. Ежедневно в пассажирских перевозках задействованы 240 автобусов.