Бесплатный хлеб нуждающимся раздает бизнесмен в Астане
В Астане два магазина сети супермаркетов "5 минут" бесплатно раздают хлеб для социально уязвимых слоев населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Раздача хлеба производится ежедневно с 8.30 утра в магазинах по адресам: улица Есенберлина, 2 и проспект Женис, 55. Специальные лотки с бесплатным хлебом находятся около кассы и оснащены соответствующей надписью.
"Это не маркетинговый и не рекламный ход. Это начинание нашего ТОО и моей компании по оказанию поддержки нуждающимся. И действительно хлеб берут по-настоящему нуждающиеся граждане. Человек может взять столько хлеба, сколько ему требуется", – отметил предприниматель Алмас Ким.
По словам бизнесмена, акция по бесплатной раздаче хлеба стартовала более года назад.
"Если другие предприниматели заходят поддержать наше начинание, мы поможем", – добавил Ким.