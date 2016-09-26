Бесплотинную мини-ГЭС построит казахстанский изобретатель

Предприниматель и механик по образованию Несыпхан Галымжанов получил грант от АО "НАТР" в размере 3,7 млн тенге на создание опытного образца бесплотинной мини-ГЭС, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу НАТР.
Изобретение относится к гидромашиностроению и может быть применено для использования энергии свободного потока реки и преобразования в электрическую энергию.
"Повышенное КПД водного колеса с помощью подводных загребных направляющих дает возможность эксплуатации круглый год и избежания поломок во время весенних паводков, что позволяет производить самую дешевую электроэнергию в сравнении с другими видами выработки электроэнергии. Гидроагрегат с запланированной мощностью 150-600 кВт/ч сможет отапливать и освещать поселки, с его помощью можно открывать мини-заводы, осваивать необжитые районы, удаленные от централизованных ЛЭП", – пояснил изобретатель.
После организации испытаний и опытно-конструкторских работ разработчик планирует создание бесплотинной мини-ГЭС промышленного образца мощностью 400 кВт/ч.