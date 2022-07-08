Происшествия , В мире
Беспорядки в Нукусе были организованы при содействии внешних сил – посол Узбекистана в РК
Диасов Ораз
корреспондент

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев на брифинге дал официальную оценку событиям в столице Каракалпакстана городе Нукусе, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«1-2 июля в Нукусе была предпринята попытка подрыва конституционного строя, территориальной целостности и единства Республики Узбекистан. По результатам предварительного расследования компетентных органов, должен сказать, что беспорядки, которые произошли в Нукусе, были организованы при содействии внешних сил. События не были случайными и были подготовлены заранее. Эти противозаконные действия носили очевидные признаки заранее спланированной диверсии, направленной на разжигание сепаратизма, дестабилизацию и раскол мирной, единой, демократической страны», – сказал Саидикрам Ниязходжаев.

По его словам, жестокость действий участников беспорядков явилась результатом действий групп лиц, манипулирующих сознанием людей, которые не могут быть квалифицированы как мирные демонстрации.

«Начавшиеся с выражения мнения по предлагаемым поправкам в Конституцию, под усиленным влиянием деструктивных элементов, митинги перешли в иную плоскость. У так называемых демонстрантов появились палки, колющие и режущие предметы», – подчеркнул дипломат.

К этому часу, по его словам, тайна следствия не позволяет информировать о деталях, но среди задержанных, заявил Саидикрам Ниязходжаев, есть лица, которые не являются гражданами Узбекистана и находились в Каракалпакстане не случайно.

«В этой связи обращаю ваше внимание на то, что Узбекистан действовал в правовом поле и на основе закона. Все предпринимаемые Правительством Узбекистана действия по стабилизации ситуации в Каракалпакстане направлены в первую очередь на недопущение угрозы жизни и здоровью людей», – резюмировал дипломат.

 

 

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