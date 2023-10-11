Беспощадный огонь

Статистика, отражающая положение дел в этой сфере, не может не тревожить. В течение каждого календарного года в городах, поселках и селах Казах­стана происходит свыше 10 тыс. пожаров. При этом основная доля погибших в них приходится на частный сектор.

К сентябрю нынешнего года уже зарегистрировано 7 560 пожаров, в которых погибли 229 человек. К сожалению, наблюдается рост данных показателей на 6,8 и 6,5%, соответственно. Об этих и других цифрах и фактах в ходе брифинга на площадке СЦК рассказали журналистам представители МЧС Казахстана.

По их словам, наибольший прирост статистики по пожарам дают область Абай (46%), Алматинская (33%), Костанайская (26%), Жамбылская (20%) области. Возросло и число погибших: в Жамбылской области – на 11 случаев, в Восточно-Казахстанской – на девять, в Шымкенте – на восемь, в Алматы – на пять. Причем 86 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Семее только в сентябре зафиксировано два факта отравления угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации отопительных печей на каменном угле. Госпитализированы четыре человека.

Для разъяснения гражданам правил соблюдения пожарной безопасности подразделения­ми МЧС проводятся широкомасштабные профилактические мероприятия. До наступления отопительного периода они прак­тикуют республиканские акции. Гражданам объясняют, каким образом и в какой период следует приводить в порядок систему отопления, чтобы обезопасить себя и своих родных. Если выявляются факты незаконной перепланировки жилых строений, вследствие чего возникает угроза для их обитателей, то об этом сообщается в жилищные инспекции и другие компетент­ные госорганы.

Серьезные риски существуют в квартирах, где пользуются газовыми баллонами. При этом нарушение правил их использования может привести к гибели жильцов всего подъезда. Согласно данным статистики, ежегодно от взрывов баллонов и еще из-за утечки газа из систем гибнут около 20 человек. Так, 17 апреля текущего года из-за взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Жанаозена погибли четыре человека, один из них – ребенок.

Ситуация осложняется еще и тем, что граждане используют старые и просроченные баллоны. Очень часто они заправляются на ближайших автозаправочных станциях, что законом запрещено.

К слову, в стране в последние годы значительно возросло количество автотранспорта, работающего на газе, который, как известно, является одним из наи­более дешевых видов топлива.

Вместе с увеличением на дорогах автомобилей, работающих на газе, растут и риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Особенно опасны возгорания автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, в закрытых паркингах, пристроенных к жилым зданиям, торговым и иным объектам.

Основными причинами подобных инцидентов является установка газобаллонного оборудования кустарным способом, неквалифицированными специалистами с нарушением требований стандартов, а также отсутствие должного обслуживания.

К примеру, в результате пожара, вспыхнувшего 6 июня текущего года в одном из паркингов городского ЖК, пострадали три человека, 17 были эвакуированы, из них шестеро детей, огнем уничтожено шесть автомобилей и три складских помещения общей площадью 100 квадратных метров.

Чтобы обеспечить контроль соблюдения норм законодательства в сфере эксплуатации и парковки транспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием, впервые с 24 по 26 августа текущего года силами двух ведомств – МЧС и МВД – было организовано оперативно-профилактическое мероприятие «Газбаллон».

В целом совместными мобильными группами из числа полицейских, сотрудников областных департаментов ЧС, представителей инспекции транспортного контроля и общественности проведено 638 рейдовых мероприятий на автодорогах и в паркингах. В результате к административной ответственности привлечены 38 человек.

Проведено 379 сходов населения многоэтажных жилых домов с разъяснением требований безопасности к газобаллонному оборудованию на автотранспорте. Состоялось 46 заседаний «круглых столов» с участием руководителей различных организаций. Охвачены разъяс­нительной работой около 10 тыс. человек и свыше шести тыс. водителей.

Особое внимание в отопительный сезон уделяется социально уязвимым категориям населения. Ежегодно до начала отопительного сезона совмест­но с органами соцзащиты на местах проводится подсчет числа таких семей. Далее они ставятся на учет для оказания адресной профилактики. На сегодняшний день в соответствующем реестре их 112 тыс.

За минувшие девять месяцев в стране проведено более 172 тыс. рейдов и обходов. Выявлено 25 тыс. различных нарушений правил пожарной безопасности. Большей частью последние выражаются в хранении горючих материалов и даже газобаллонов вблизи печей и нагревательных приборов, сушка вещей над печами. Такого характера нарушения устраняются на месте, по другим даются рекомендации. Стоит сказать о том, что иных, более серьезных инструментов воздействия на нарушителей у службы ЧС попросту нет. Хотя очевидно, что востребованность в них имеется.

Одним из путей обеспечения безопасности граждан является установка приборов раннего оповещения о задымлении угарным газом – пожарных датчиков. Они дают возможность жильцам уже на начальной стадии пожара принять меры для своей безопасности.

За последние три года по стране установлено 176 тыс. пожарных датчиков. Благодаря им спасено 200 жизней. К примеру, только в минувшем году зафиксировано шесть случаев, когда датчики сработали и оповестили жильцов о концентрации в их квартирах угарного газа. В результате удалось предотвратить отравление и возможную гибель 27 человек.